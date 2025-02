Se repite la historia con el "Sthefany por favor", la nueva carrera viral de un concursante de 'La Isla de las Tentaciones'

La Isla de las Tentaciones está siendo una auténtica revolución mundial durante estos días. Tras el momento viral que nos regaló Montoya tras su espectacular carrera hacia Villa Playa en busca de su pareja Anita, el programa nos ha deparado un nuevo giro de guion. Se trata de la pareja formada por Tadeo y Sthefany, una de las más polémicas del programa.

En la última hoguera, Sandra Barneda, presentadora y rostro protagonista del espacio televisivo de Telecinco, obligó a Tadeo a permanecer a la espera mientras sus compañeros, entre ellos el propio Montoya, alucinaban con lo que estaba ocurriendo. En un episodio anterior, ya se había dejado entrever a los espectadores el regreso a la villa de República Dominicana como 'tentador' de Simone, un antiguo amor de Sthefany.

"Estuvo contigo y me ha preferido a mí", el cara a cara entre Tadeo y el italiano fue tremendo. Finalmente, el propio concursante de esta edición fue pillado poniendo los cuernos a su pareja con la 'tentadora' Mayeli en un jacuzzi. Una situación insostenible que ha empujado a los compañeros a reunirlos a solas en la sección 'Espejo'.

La nueva carrera en 'La Isla de las Tentaciones': Sthefany copia a Montoya

Verse y reprocharse, pero sin hablar ni tener contacto físico. Las normas del 'Espejo' son claras, pero para Sthefany la situación le acabó por superar en el intenso cruce de gestos de la pareja. En vísperas de San Valentín, ambos afilaron sus argumentos y acabaron por discutir en alto mientras se marchaban de la playa.

"No me quieres", decía la chica, mientras Tadeo respondía: "Eres una falsa y una mentirosa". Intercambiándose gritos constantes, Sandra Barneda intentó alejar a la concursante de Tadeo, a metros de distancia, hasta que Sthefany no dudó en salir corriendo.

Las reglas se habían roto y Barneda emitió el grito más famoso de España de nuevo: "Sthefany, por favor". Ambos quedaron apercibidos tras saltarse las reglas, hablarse e incluso llegar a tener roces. Un arrebato conjunto entre los dos que terminó en una fuerte discusión.