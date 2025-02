'El Hormiguero', impactado por el cambio de personalidad de Ángel Llàcer: "Tengo menos filtro que antes"

Ángel Llàcer visitaba El Hormiguero en su vuelta a la normalidad después de los graves problemas de salud heredados de un viaje a Vietnam. El director teatral y también actor traía consigo importantes novedades acerca de la próxima edición del programa musical y de actuaciones en vivo del que fue uno de los rostros más reconocibles. "Sí, vuelvo a Tu cara me suena. Tengo claro que el día que esté curado del todo, será el día en el que me pueda volver a subir a una mesa en el programa", aludía Llàcer ante los aplausos del público.

Pablo Motos recogía esta vez el testimonio de un Llàcer muy emocionado por el cariño y la visita al espacio televisivo de Antena 3. "Tenía mucho miedo de venir porque no sabía si iba a tener la energía necesaria para afrontar el programa", pero al final el propio Llàcer no tuvo otra que dejarse llevar. La conversación entre presentador e invitado giró alrededor de temáticas interesantes como sus nuevos hobbies, el deporte y el bricolaje, o alguna exclusiva después de la baja como jurado de Tu cara me suena. Florentino Fernández sustituirá a Carlos Latre en los icónicos asientos.

"Me puse muy malo con vómitos y diarrea, me mediqué, me recuperé y volví a España y me olvidé de ello", la evolución fue lenta pero acabó llegando para Llàcer, fue en la capital, Madrid, y le pilló haciendo lo que le apasiona, rodar: "Me empezó un dolor fuerte de barriga, fue al hospital, me hicieron una radiografía y me diagnosticaron sigelosis". De la infección que ataca el tracto intestinal y puede causar colitis hemorrágica, Llàcer se sometió a 10 días de antibióticos, aunque tiempo después "le empezó a doler la pierna y sentir cosas extrañas". Una fascitis necrosante que amenazaba con avanzar rápidamente y destruir los tejidos afectados. De "la premonición de que se iba a morir" pasó a la suerte de poder salir de su primera operación con "la certeza de que iba a sobrevivir". La suerte sonrío a Llàcer y al empezar por la pierna y no por otro órgano vital, la infección se pudo frenar a tiempo. "Salí del hospital, eso sí, completamente inválido", narraba la vida posterior al sufrimiento el intenso invitado.

Ángel Llàcer y su cambio de personalidad tras salir adelante de su enfermedad: "Ya era buena, ahora es mejor"

Llàcer fue pesimista en un comienzo, donde ha llegado a admitir que "se despidió de sus padres y también de sus amigos" tras sentir que tenía "la muerte sobre el hombro". Finalmente, el actor catalán se salvó y pasó a ser un gran optimista, pleno de vitalidad, en donde tenía claro que lo que le había salvado era el simbolismo, "el amor, no sabía que la gente me quería tanto, los que me conocen y los que no me conocen".

Un proceso de recuperación que le devolvió poco a poco a una realidad que Llàcer ya no vive de la misma forma que antes. Y es que en el director teatral, sí que ha cambiado algo por dentro, dentro de su personalidad reconoce haber pasado por una transformación personal y un giro en su actitud y en su carácter: "He aprendido a gastar en mí, aunque sigo siendo tacaño para las cosas pequeñas que considero que están sobrevaloradas".

La confesión fue a más, cuando se saltó al área social: "Ahora lo que hago es hablar muchísimo con la gente, pararme a hablar y a escuchar a todos". Como cierre final, Llàcer miró hacia sí mismo, y se dio cuenta de su mayor cambio de mentalidad: "Hago solo las cosas que me apetecen".