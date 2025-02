Ángel Llàcer revela en 'El Hormiguero' la enfermedad con la que "tenía claro que iba a morir": "Podría haberme muerto en horas"

Ángel Llàcer visitaba El Hormiguero en su vuelta a la normalidad después de los graves problemas de salud heredados de un viaje a Vietnam. El director teatral y también actor traía consigo importantes novedades acerca de la próxima edición del programa musical y de actuaciones en vivo, Tu Cara Me Suena. "Sí, vuelvo a Tu cara me suena. Tengo claro que el día que esté curado del todo, será el día en el que me pueda volver a subir a una mesa en el programa", aludía Llàcer ante los aplausos del público.

Pablo Motos recogía esta vez el testimonio de un Llàcer muy emocionado por el cariño y la visita al espacio televisivo de Antena 3. "Tenía mucho miedo de venir porque no sabía si iba a tener la energía necesaria para afrontar el programa", pero al final el propio Llàcer no tuvo otra que dejarse llevar. La conversación entre presentador e invitado giró alrededor de temáticas interesantes como sus nuevos hobbies, el deporte y el bricolaje, o alguna exclusiva después de la baja como jurado de Tu cara me suena. Florentino Fernández sustituirá a Carlos Latre en los icónicos asientos.

Ángel Llàcer sobre "el peor año de su vida": "Tenía una premonición de que me iba a morir"

"Yo soy un tío muy positivo, pero ha sido un año muy difícil", confesaba Llàcer a Motos en un momento de la entrevista que había que tratar, aun lo delicado que suponía hablar de ello. Una enfermedad contraída en Vietnam hace un año que supuso para el intérprete "el peor año de su vida". Sobre su proceso, el catalán profundizó acerca de su duro camino hasta llegar a desprenderse de "esa maldita bacteria".

"Me puse muy malo con vómitos y diarrea, me mediqué, me recuperé y volví a España y me olvidé de ello", la evolución fue lenta pero acabó llegando para Llàcer, fue en la capital, Madrid, y le pilló haciendo lo que le apasiona, rodar: "Me empezó un dolor fuerte de barriga, fue al hospital, me hicieron una radiografía y me diagnosticaron sigelosis". La sigelosis es una enfermedad infecciosa rara causada por una bacteria del género Shigella. Se caracteriza por la aparición de diarrea severa con sangre, fiebre, dolor abdominal y a veces vómitos. La bacteria ataca el tracto intestinal y puede causar colitis hemorrágica, lo que significa que el intestino se inflama y sangra. Si no se cura puede extenderse por todo el cuerpo.

Tras 10 días de tratamiento de choque, con antibióticos, Llàcer pensó estar curado de nuevo. Nada más lejos de la realidad, la bacteria no había dicho su última palabra: "Me empezó entonces a doler una pierna y comencé a sentir cosas muy raras". Llàcer "tenía la premonición de que se iba a morir", aunque finalmente el trabajo y el diagnóstico veloz del hospital le pudo sacar de la situación extrema. Estaba haciendo una fascitis necrosante, una infección grave y rara de los tejidos blandos que afecta la fascia, una capa de tejido conectivo que rodea los músculos, nervios y vasos sanguíneos. Esta infección avanza rápidamente y destruye los tejidos afectados, y es conocida por su capacidad para causar daños extensos en poco tiempo.

"Tuve la inmensa suerte de que empezó por la pierna y no por un órgano vital, si no podría haberme muerto en horas", concluyó el invitado de Motos su imponente historia de superación, y es que la terrible experiencia y sus problemas de salud heredados de su visita al país asiático le obligó a perder "un 30%-40% del músculo del gemelo que se lo había comido la bacteria".