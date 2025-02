Última hora sobre el estado de salud de Alma: La madre de Anabel Pantoja se enfrenta a la prensa tras los rumores sobre su mala relación con David Rodríguez

Mariló de la Rubia reacciona con risas irónicas después de las informaciones que hablan de su enfado con Isabel Pantoja

Mientras continúa la investigación judicial a Anabel Pantoja y David Rodríguez como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que la pequeña presentaba cuando ingresó de urgencia en el hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 9 de enero, no cesan las informaciones en torno a la pareja. Tal y como ha contado Leticia Requejo en el programa de las tardes de Mediaset, la tonadillera "no tragaría" al novio de su sobrina y querría que rompiese con él. Y Mariló de la Rubia tendría que ver, puesto que su apoyo incondicional al fisioterapeuta y el hecho de que le haya ofrecido ayuda y asesoramiento de cara a la investigación judicial han enfadado bastante a la tía de Anabel Pantoja. "Isabel sigue sin superar que Mariló de la Rubia esté apoyando a David en estos momentos. Isabel preferiría que Anabel no estuviese con David y que la relación se rompiese" ha afirmado la tertuliana, apuntando que si David se alejase de Mariló "a lo mejor Isabel vería a David con otros ojos desde luego". Una sorprendente información que la examiga de Isabel Pantoja ha preferido no comentar, aunque no ha podido contener la risa al escuchar si es cierto que se habría enfadado.