Las propiedades de Àngel Llàcer: de su casa en San Cugat a su piso en Chueca

Àngel Llàcer conquistó hace ya más de dos décadas al público español con sus dotes de showman. Sus apariciones como jurado del programa Tu cara me suena y su intervención como profesor en la aclamada academia de Operación Triunfo le sirvieron para, gracias a su carisma, hacerse con el favor de miles de televidentes. Esta noche, desde las 21:40 horas, visita El Hormiguero.

Fue en el verano de 2001 cuando su cara empezó a ser conocida por todos los españoles. Ese año cuando empezó a trabajar en Operación Triunfo como profesor de interpretación. Su particular carácter le hizo ganar adeptos rápidamente en lo que sería el inicio de una larga y exitosa carrera en televisión. Televisión Española, Telecinco, La Sexta o TV3 han disfrutado de su pericia para presentar diferentes concursos y programas. Posteriormente, empezaría su andadura como jurado de Tu cara me suena, programa donde se ha mantenido hasta hoy. No obstante, su participación en la nueva edición de 2025 no está confirmada.

¿Qué propiedades tiene Àngel Llàcer?

Llàcer, nacido en Barcelona hace 51 años, ostenta un patrimonio dividido entre su ciudad natal y Madrid. Para gestionar todos sus bienes cuenta con una empresa llamada Turrua Llacer S.L., de la que es administrador único y que tiene su sede en el exclusivo barrio barcelonés de Sarrià. La vivienda más ostentosa que posee es también su residencia habitual. Está ubicada en San Cugat, una zona de 'alto standing' a las afueras de la capital catalana.

En Madrid, por otro lado, adquirió en el año 2006 un piso de cien metros cuadrados en el céntrico barrio de Chueca. Años después, en 2021, compró un nuevo inmueble de 110 metros cuadrados en el centro de la ciudad.

¿Qué enfermedad ha tenido Ángel Llácer?

En 2024 Ángel Llácer fue ingresado de urgencia tras regresar de unas vacaciones en Vietnam. El presentador sufrió una fascitis necrotizante provocada por una bacteria durante su estancia en el continente asiático. Tuvo que someterse hasta a cuatro operaciones distintas y estuvo meses ingresado en el hospital. Actualmente, Llàcer sigue el proceso de rehabilitación y se prepara para su vuelta a la televisión.