Así es Àngel Llàcer: el lado más oculto de una de las caras más reconocibles de la televisión

Hace ya muchos años que Àngel Llàcer conquistó al público español con sus dotes de showman. Sus apariciones como jurado del programa Tu cara me suena y su intervención como profesor en la aclamada academia de Operación Triunfo le sirvieron para, gracias a su carisma, hacerse con el favor de miles de televidentes.

Nacido en Barcelona en 1974, se inició en la escena teatral en el Instituto del Teatro de Barcelona, donde se licenció en Arte Dramático en 1997. Completó su formación en Alemania e Italia. Ha sido profesor durante gran parte de su carrera, impartiendo clases de canto, de bailes de salón y de teatro en la Universidad Politécnica de Cataluña o en ESADE.

La carrera teatral de Àngel Llàcer y su llegada a Operación Triunfo

Antes de cumplir la treintena Llàcer ya se ganó varios reconocimientos por su talento sobre el escenario. Sus papeles en El somni de Mozart y en Mein Kampf le valieron para hacerse con el Premio Butaca a mejor actor en dos ocasiones. Asimismo, en 2002 recibió el Premio Max a mejor actor de reparto por su trabajo en The Full Monty.

Sería unos meses antes, durante el verano de 2001, cuando su cara empezaría a ser conocida por todos los españoles. Fue entonces cuando empezó a trabajar en Operación Triunfo como profesor de interpretación. Su particular carácter le hizo ganar adeptos rápidamente en lo que sería el inicio de una larga y exitosa carrera en televisión. Televisión Española, Telecinco, La Sexta o TV3 han disfrutado de su pericia para presentar diferentes concursos y programas.

¿Quién es la pareja de Àngel Llàcer?

Sin dejar nunca de lado su faceta teatral, Llàcer fue nombrado como parte del jurado de Tu cara me suena en septiembre de 2011. Ha repetido en todas sus ediciones hasta el momento, aunque recientemente admitió que para esta nueva entrega de 2025 aún no ha firmado nada. El éxito del programa de Antena 3 no se puede entender sin las divertidas ocurrencias de Llàcer, que despiertan las risas de los telespectadores en cada emisión del concurso.

El showman tuvo pareja durante seis años, aunque dio por finalizada la relación en 2023. La persona con la que habría compartido su vida durante esta larga etapa habría sido David Valldeperas, presentador español. Según El Español, el periodista Miquel Valls sería su actual pareja. El rumor, no obstante, no ha sido confirmado.