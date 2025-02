No solo es Montoya: los concursantes más virales en la historia de 'La Isla de las Tentaciones'

"Montoya, por favor", una y otra vez, el grito de Sandra Barneda al concursante sevillano se ha vuelto en una constante estos días en redes sociales. "No sé qué está pasando", explica un alucinado Montoya sobre los memes mundiales a su reacción al observar en la pequeña pantalla que da vida a las hogueras y al programa los planos comprometedores de su mujer Anita poniéndole los cuernos con Manuel. La carrera por la playa hacia la villa será recordada durante muchos años, pero no es la única vez que pasa en el exitoso realitie de Telecinco.

Desde que se emitió por primera vez el 9 de enero de 2020, La Isla de las Tentaciones ya prometía y mucho en la televisión de nuestro país. Una primera temporada de 11 episodios en la que sumó 3.026.000 de media de espectadores, solo superada desde entonces por la tercera edición, en la que con 12 episodios se alcanzaron 3.114.000 televidentes de media. El leitmotiv del programa es entretener, y para ello cinco parejas son presentadas en el programa, con sus problemas y virtudes, para viajar a República Dominicana. Dos lujosas villas las separan, convirtiendo a los tentadores y tentadoras en la prueba de fuego perfecta a sus relaciones.

La tensión, el morbo e incluso la empatía sentimental han movido masas de audiencia por parte de un realitie en el que las hogueras de debate o confrontación son auténtico cine para aquellos que quieren estar inmersos en el mundo de las infidelidades y el sexo. Criticado por muchos, admirado por otros tantos, La Isla de las Tentaciones siempre ha conseguido agarrar en algún escondrijo de su guion una sorpresa o actuación que siempre se vuelve viral.

Melissa y su fuerte discusión

"Tú en mi casa después de lo que has hecho no vuelves a entrar", se encaraba una enfadada Melissa después de enterarse de lo ocurrido con Tom Brusse y una de las tentadoras. La joven se había colado en la villa de los chicos, algo que no ocurre casi ninguna vez, y el momento fue más que tenso con un potente cara a cara.

Christofer y su 'Estefaniaaaa'

Compite con Montoya por ser el momento más viral en la historia del programa. La pareja entre Christofer y Estefanía se tambaleaba cuando Barneda le indicaba que había más imágenes para él sobre su mujer. Una infidelidad que acabó en la cama y que terminó con Christofer yéndose al principio tranquilo, para después salir corriendo por la playa gritando a gran volumen el nombre de su pareja. Un plano peculiar pero sacado de contexto en numerosos memes.

Marieta da el susto

Los gritos de las tentadoras invadieron la villa de los chicos. Marieta, una concursante intensa e impulsiva, ya había cogido gritando la pequeña pantalla de la hoguera, y ahora se había plantado en la villa de los chicos para buscar a Alex, su pareja.

Una de las confesiones más surrealistas en la historia del programa: "Qué más da si quiero más a mi novia o a mi cabra, creo que podemos ser felices todos", el instante de Hugo en la hoguera será recordado por ese punto cómico que nunca falta a veces en el realitie.

Andrea y la "mosquita muerta"

"A las mosquitas muertas, las estampo", Andrea dejó marca en el programa como una de las concursantes más sinceras y con mayor carácter.

Su enfado con una de las tentadoras se hizo viral, en una relación de pareja con Álvaro que se convirtió en base popular de la séptima temporada.