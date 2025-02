Sube la fiebre del 'Montoya por favor': desde una 'haka' motivadora hasta ser analizado en debates estadounidenses

Cada paso que daba Montoya hacia 'Villa Playa', más atención ponía el espectador. Una carrera de pura desesperación acompañada del grito de la presentadora Sandra Barneda que pasara a la historia de los realities en nuestro país: "Montoya, por favor". La infidelidad de Anita con Manuel es un fenómeno mundial, y con ello, La Isla de las Tentaciones.

El clip de dos minutos está en todas partes. X, TikTok y hasta en la propia televisión. "¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita. ¡Fóllat***!", el sufrimiento de Montoya es viral en todo el mundo.

La presencia ha sido mayoritariamente deportiva Real Betis, Atlético de Madrid, PSG, Borussia Dortmund, US Open de Tenis, Liga Endesa, etc. El espectro de reacciones no solo se ha ampliado, sino que ha pasado a convertirse en una mentalidad o incluso en un objeto de análisis.

Un 'grito de guerra': las reacciones más surrealistas

El Paris Basketball, equipo de baloncesto campeón de la Euroliga este 2024, ha revolucionado las redes sociales con una nueva concepción social del 'Montoya por favor'. El club francés lo utiliza de 'grito de guerra' o 'haka' deportiva para entrar con fuerza y motivación a los partidos.

Raquel Serrano

El mundo del baloncesto se ha volcado estos últimos días con el meme de Montoya. Como rugido motivador, los Brooklyn Nets han sacado a Cam Thomas corriendo a vestuarios en una especie de ritual habitual en el previo o la celebración posterior de algunos jugadores de la NBA. Los Celtics, actuales campeones, también han recurrido a Montoya.

Marcas de videojuegos como PlayStation o Xbox, Disney +, equipos de fútbol americano o incluso el Comité Olímpico Español con el equipo nacional de rugby han empleado el 'Montoya por favor'.

La televisión americana y Whoopi Goldberg analizan a Montoya

"Los dos minutos de la telerrealidad jamás vistos", comentaba una siempre carismática Whoopi Goldberg, la actriz ganadora del Globo de Oro y cómica estadounidense. Montoya ha conseguido llegar a la propia televisión, esta vez para ser objeto de análisis en el programa matutino de entrevistas The View en la cadena estadounidense ABC. "Se merecen un Emmy honorario por esto", aludía a la dramática escena una de las tertulianas.

La fiebre de Montoya parece que no parará de crecer.