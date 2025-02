Anabel Pantoja emite un nuevo comunicado en redes y aclara cómo trató el equipo médico a Alma: "A todos los que estuvisteis en esas salas con nosotros..."

Aunque Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen sin querer pronunciarse sobre la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer si la pequeña Alma ha sufrido malos tratos, lo que sí ha hecho la influencer es mandar un mensaje de agradecimiento al hospital donde estuvo ingresada Alma durante varias semanas.

Más de dos semanas en las que el hospital de Gran Canaria era el foco mediático a raíz de las complicaciones médicas que sufría la pequeña. Tras recibir el alta, sus progenitores despertaban del "mal sueño" en el que estaban sumidos y hacían vida normal con su hija, hasta que poco después volvían de nuevo al ojo del huracán por una investigación por presuntos malos tratos.

Este martes 11 de febrero Anabel ha vuelto a dar un paso al frente y, especialmente orgullosa por la mejoría de su hija, ha confesado cómo se sintió en el hospital y cómo la trató el equipo médico durante su estancia.

El contundente comunicado de Anabel

"Enero ya pasó, seguimos", rezaba la primera frase del comunicado de la influencer. Agradeciendo a todos lo que estuvieron a su lado durante el complicado trance que tuvo que atravesar, Anabel se mostraba positiva y sacaba unos minutos de su día para hablar acerca del personal del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Aunque no mencionaba a su pareja, sí que daba su lugar a sus suegros y a su madre, quienes no se han separado apenas de ella desde que el pasado 9 de enero ingresaron de urgencia a Alma. "Gracias a todos los que estuvisteis en esas salas con nosotros, acompañándonos, dándonos un abrazo o matando el tiempo..." escribía la sobrina de la tonadillera. "Mamá, Fernando, suegros, gracias por ese equipazo y ese apoyo infinito", recordaba.

La influencer reservaba varios párrafos para hablar acerca de los que fueron responsables del cuidado de Alma: "Al equipo de la UMI, y la tercera y cuarta planta por su amor, respeto y cariño, jamás os olvidaré". También agradecía al equipo de limpieza y mantenimiento "por su maravilloso corazón al verme durmiendo en los sofás".

Además, una mención que no pasaba desapercibida y que emocionaba a los seguidores de Anabel era la referida a todos los padres que compartieron un rato con la celebrity en el hospital. Así, ella misma no dudaba en escribir: "A los papis de los peques, allí me ayudasteis a levantarme, a saber ser madre y luchar". "Gracias por vuestra situación, sois unos campeones, ojalá volvernos a ver todos en la playa o en el parque con nuestros héroes", finalizaba emocionada.