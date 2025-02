El único producto a la venta en la web de ropa de Kanye West: este es el precio de 'HH', una camiseta con la esvástica nazi

Kanye West, rapero de 47 años, borró este domingo su cuenta personal en la red social X tras publicar comentarios antisemitas en los últimos días. Lo hizo, eso sí, despidiéndose 'por todo lo alto', con una nueva publicación que cargaba contra la cantante Taylor Swift.

"Si se trata de cultura... ¿Por qué dejamos que Taylor Swift aparezca en televisión cantando una canción sobre derribar a un hombre negro y acusar de cosas que pueden derribar a un hombre negro de por vida?", se preguntó desde su perfil en referencia a la canción 'Not like us', de Kendrick Lamar, que la celebérrima artista cantó mientras lanzaba un brindis con su copa. El tema lanza varios dardos contra el también cantante Drake.

En X se ha llegado a declarar abiertamente "nazi", además de admitir que "domina" a su mujer, en respuesta a la polémica por el 'look' de su esposa, Bianca Censori, en la última edición de los Premios Grammy. "Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de 'woke' (conciencia social de forma peyorativa en español). La gente dice que el 'look' de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones 'woke", escribió el pasado viernes.

La tienda de ropa y complementos de Kanye West, desierta

Yeezy, tienda de ropa y complementos de Kanye West, se encuentra prácticamente vacía. Todos los productos han sido eliminados a excepción de uno: una camiseta blanca con una gran esvástica nazi en su pecho. El artículo ha sido denominado como HH (siglas del famoso saludo nazi Heil Hitler). El precio de la camiseta es de 19,95 dólares,

West fundó su tienda online después de que numerosas marcas comenzaran a retirarle sus patrocinios debido a los continuos mensajes de odio publicados que el artista publicaba en distintas redes sociales. El artista, que ahora se autodenomina como Ye, aseguró que ninguna "marca o cantidad de dinero" iba a decirle cómo debe ser.