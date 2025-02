Última hora sobre el estado de salud de Alma: el momento más crítico de Anabel Pantoja y David Rodríguez

La custodia de Alma, motivo clave por el que Anabel Pantoja y David Rodríguez han elegido estrategias legales separadas

En la mañana de este jueves, Anabel ha roto su silencio. Argumentando que necesitaba hacer "vida normal" tras más de diez días sin salir de su hogar ha explicado a los medios: "No quiero que me perjudiquéis en mi vida". Esperando que "todo se solucione", Anabel ha comentado que sus abogados le han pedido que no hable públicamente y no entre en ninguna polémica, por lo que no ha querido dar más detalles y se ha limitado a asegurar que su hija Alma está "muy bien". Estas declaraciones llegan el mismo día que se ha hecho público que tanto su pareja como ella, han decidido seguir estrategias legales separadas para asegurar que, en caso de que alguno de los dos resultase imputado, el otro pudiese quedarse con la pequeña. La periodista Pilar Vidal explicaba que esta manera de proceder "es habitual en este tipo de casos".