Los 7 días aciagos de Taylor Swift: sin premio en los Grammys, derrota de los Chiefs y abucheos con Trump en su contra

Taylor Swift alcanzaba con su pasada gira global The Eras Tour la auténtica cima del éxito. 2.200 millones de dólares y más de 10 millones de asistentes o swifties totales en los conciertos son algunos de los datos que dan prueba de ello. Número uno en las listas de artistas globales durante el 2021 y el 2022, Swift fue interrumpida solo durante el 2023, para después volver al trono de oro de Spotify en el 2024 como la cantante más reproducida del planeta.

Todo son logros, y si uno sigue no acaba por terminar. The Tortured Poets department: The Anthology, su último disco, salió ganador como el más escuchado del año pasado y batió a grandes fan bases como las que cuenta The Weeknd, Bad Bunny, Drake o Sabrina Carpenter entre otros. Sin embargo, ha bastado solo una semana de este 2025 para observar que hasta en los mejores tiempos, siempre hay momento para la caída.

Estos han sido los peores días de Swift desde que resurgió su carrera y se convirtió en un 'fenómeno fan', quedando atrás el último enfrentamiento con el que sometió a escarnio público. Fue con Kanye West durante la famosa gala de los MTV VMAs en el 2009 de en la que el entonces marido de Beyoncé comenzó un cara a cara personal con la cantante: "Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar pero…"

Seis nominaciones y ningún Grammy

Los Ángeles, en medio de la incógnita preocupante por el estado de la zona por los importantes incendios, acogieron finalmente la ceremonia de los Grammys 2025. Fue en el Crypto.com Arena, el actual pabellón de los Lakers de Doncic y Lebron, y en él llegaba Taylor Swift como una de las grandes favoritas.

Finalmente, la estrella de la noche fue Kendrick Lamar, y Taylor Swift no tuvo la oportunidad de celebrar su 15º Grammy tras seis nominaciones. Es la primera vez en la que la cantante se va sin galardón de esta ceremonia. El último disco estaba nominado a mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop y la canción Is It Over Now? rondaba entre las apuestas para ser galardonada como grabación del año, canción del año y mejor interpretación pop solista.

Sara Fernández

Una Superbowl para olvidar: derrota de Chiefs y 'abucheo político'

La mayor pugna en el Caesars Superdome de Nueva Orleans se llevó a cabo en la grada. Donald Trump acudía al encuentro como el primer presidente en la historia del país que ocupaba un asiento en el gran evento, y mientras, Taylor Swift, expectante por ver a su novio, el jugador de los Chiefs Travis Kelce, aguardaba, un año más, una nueva victoria de los suyos, que no acabó por llegar.

El partido acabó en sorpresa mayúscula, y es que los Chiefs de Mahomes cayeron por paliza ante sus rivales, los Philadelfia Eagles, (40-22) y perdieron la oportunidad de hacer historia con tres títulos consecutivos.

Sara Fernández

Mientras que el reelegido presidente americano salió aplaudido y vitoreado, Taylor salió abucheada, donde forzó una leve sonrisa en la que se veía más estupefacción que otra cosa. "Oh my god!

Taylor Swift apoyó a Kamala Harris durante la pasada campaña de las elecciones americanas. Trump señaló este factor en sus redes sociales, donde criticó duramente a la artista: "La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. Salió del estadio abucheada. ¡MAGA (Make America Great Again) no perdona!".