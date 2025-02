Trump declara la guerra a Taylor Swift tras el 'abucheo político' en la Super Bowl: "MAGA no perdona"

Todos teníamos claro cuáles eran las batallas de esta Super Bowl 2025. La más esperada fue la de Kendrick Lamar, que después de su gran éxito en los Grammys llegaba al show de medio tiempo para volver a plantar cara a Drake en su particular y ya icónico beef . El público coreaba los versos 'a cuchillo' del autor de Not like us mientras el propio Lamar sonreía a cámara con la presencia de la cantante SZA, el actor Samuel L. Jackson y la deportista Serena Williams.

Sin embargo, no había que olvidarse de lo que estaba en juego, un espectáculo de fútbol americano entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. El partido acabó en sorpresa mayúscula, y es que los Chiefs de Mahomes cayeron por paliza ante sus rivales (40-22) y perdieron la oportunidad de hacer historia con tres títulos consecutivos.

Pero la mayor pugna en el Caesars Superdome de Nueva Orleans se llevó a cabo en la grada. Donald Trump acudía al encuentro como el primer presidente en la historia del país que ocupaba un asiento en el gran evento, y mientras, Taylor Swift, expectante por ver a su marido, el jugador de los Chiefs Travis Kelce, aguardaba, un año más, una nueva victoria de los suyos, que no acabó por llegar.

"Oh my god!": Taylor Swift flipa con los abucheos y Donald Trump carga contra ella en redes sociales

Mientras que el reelegido presidente americano salió aplaudido y vitoreado al salir en las pantallas del estadio, el destino no fue el mismo para la artista. Era uno de los descansos del partido, y Swift se encontraba en la parte alta del Superdome junto a Ice Spice y Ashley Avignone.

Al recibir los abucheos, Taylor Swift permaneció inmóvil incapaz de reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Finalmente, y mirando de reojo a todo el público que la gritaba, forzó una leve sonrisa en la que se veía más estupefacción que agradecimiento. "Oh my god!", se la entiende decir. Finalmente, la noche fue difícil de digerir para la cantante, y es que el segundo superbeso del 'tight end' con Kelce, y la esperada pedida de mano en directo, tendrá que esperar a otra ocasión.

Taylor Swift apoyó a Kamala Harris durante la pasada campaña de las elecciones americanas. Trump señaló este factor en sus redes sociales, donde criticó duramente a la artista: "La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. Salió del estadio abucheada. ¡MAGA (Make America Great Again) no perdona!".