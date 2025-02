"Montoya, por favor": la tendencia mundial de 'La Isla de las Tentaciones' que arrasa en España

"Montoya, hay imágenes para ti", posiblemente sea una de las frases más icónicas en la historia de los realities de nuestro país. Sabes que la tensión en los participantes en los días de hoguera solo puede ir a más si toca ver vídeos de lo que está ocurriendo al otro lado de la extensa playa en donde se graba La Isla de las Tentaciones. Sin embargo, esta vez el terremoto fue mayor de lo esperado.

Y es que Montoya es el participante terremoto de esta edición del programa de Telecinco. Los tentadores y las tentadoras tienen la función de seducir y poner a prueba a aquellos que tienen pareja y acuden a la isla. Uno de esos vínculos era el de Anita con Montoya, y sin duda desde el primer momento se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas.

Anita y Manuel, el tentador en Villa Playa, estaban más cerca de lo habitual, con más roce de lo habitual. Montoya estaba expectante y aunque muchos desconfían o lo dan por perdido, el participante andaluz quería ver que es lo que finalmente ocurría. Lo peor acabó llegando: Anita le puso los cuernos y la reacción explosiva de Montoya se quedará grabada por siempre.

"¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita. ¡Fóllat***!, los gritos de Montoya iban acompañados de una carrera propia de los mejores maratones, donde el participante quería visitar de inmediato a la que ya no era más su pareja. "¡La has cagado como nadie! ¡Falsa! ¡Te va a explotar la bomba en las manos!", se tiraba sobre la arena.

Una escena dramática que ya es viral en todo el planeta

Un espectáculo. Anita recriminaba a Montoya "la escena" que estaba montando, mientras que el participante sollozaba cabreado sobre lo ocurrido. Sandra Barneda fue la encargada de pronunciar las palabras mágicas: "¡Montoya, por favor!".

A partir de ahí, millones de reproducciones e interacciones se han sucedido en las redes sociales, y es que el primero en unirse al 'Fenómeno Montoya' fue el Real Betis, que anunció el fichaje de Cucho Hernández con la presencia del propio participante sevillano.

La cosa no se ha quedado ahí, más clubes de fútbol del plano internacional han reconocido en la desesperación de Montoya el meme perfecto. PSG en Francia, Eintracht de Frankfurt y Borussia Dortmund en Alemania, Ajax en Holanda o el Flamengo en Brasil han utilizado el "¡Montoya por favor!".

Dentro del mundo del deporte, la Liga Endesa de baloncesto o el US Open de tenis también ha utilizado la famosa frase. Incluso Netflix, con un fragmento de una escena de una serie, o TCM, con el anuncio de una película, también se han sumado a la tendencia. El 'Fenómeno Montoya' es una realidad en todo el mundo, y solo queda esperar a un nuevo programa de la Isla de las Tentaciones para ver haciendo donde deriva la historia del característico sevillano.