Kanye West se va de X tras declararse "nazi" y asegurar que "domina" a su esposa: "Ha sido como un viaje de ayahuasca"

El rapero Kanye West, de 47 años, ha borrado su cuenta en la red social X tras unos días en los que no ha dejado de ser tendencia en ningún momento. Tras sus comentarios antisemitas de los últimos días, el cantante siguió publicando mensajes ofensivos en la red, esta vez contra la cantante Taylor Swift con motivo de su show en la Super Bowl.

"Si se trata de cultura... ¿Por qué dejamos que Taylor Swift aparezca en televisión cantando una canción sobre derribar a un hombre negro y acusar de cosas que pueden derribar a un hombre negro de por vida", se preguntó desde su perfil en referencia a la canción 'Not like us', de Kendrick Lamar, que la celebérrima artista cantó mientras lanzaba un brindis con su copa. El tema lanza varios dardos contra el también cantante Drake.

Kanye West se despide: "Me voy de Twitter. Agradezco a Elon por permitirme desahogarme"

El artista, que llegó a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, ha emitido un último mensaje en X antes de cerrar su cuenta. "Me voy de Twitter. Agradezco a Elon por permitirme desahogarme. Ha sido muy catártico utilizar el mundo como caja de resonancia. Fue como un viaje de ayahuasca. Los amo a todos ustedes, que me brindaron su energía y atención. Buenas tardes y buenas noches".

Su despedida llega después de una semana donde fue noticia por asegurar en esta misma red social que es "nazi". También respondió a la polémica por el 'look' de su esposa, Bianca Censori, en la última edición de los Premios Grammy señalando que se lo puso únicamente gracias a su aprobación. "Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de 'woke' (conciencia social de forma peyorativa en español). Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres? La gente dice que el 'look' de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones 'woke", escribió el pasado viernes.

Elon Musk le "robó" su "estilo nazi"

Una de las publicaciones más comentadas por los internautas fue el mensaje que vertió tras el gesto del magnate Elon Musk el día de la toma de posesión de Donald Trump. "Elon me robó mi estilo nazi en la inauguración, YOOOO, mi amigo, ¡Consigue tu propio Tercer Reich!", señaló entonces.