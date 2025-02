Última hora sobre el estado de salud de Alma: Kiko Rivera e Irene Rosales guardan silencio ante los nuevos datos sobre la investigación a Anabel Pantoja

Ion Aramendi y su mensaje a Anabel Pantoja: "Es una situación muy compleja en la que evidentemente no me puedo meter"

Ion Aramendi ha ejercido de 'consorte' este lunes en la gala de los Gen Z Awards, unos premios para reconocer el talento de los mejores creadores de contenido a los que ha asistido como acompañante de su mujer María Amores, una de las influencers del momento. "Yo no soy un creador de contenido pero mi mujer sí y estoy muy orgulloso de ella, es una influencer y es muy guay" ha reconocido en un evento en el que ha querido mandar su cariño a Anabel Pantoja ante la investigación judicial de la que están siendo objeto ella y su pareja David Rodríguez por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma: "Yo le tengo un cariño extraordinario. Y es verdad que es una situación muy compleja en la que evidentemente no me puedo meter. Pero desde luego que le hemos mandado todo nuestro ánimo a Anabel y todo nuestro cariño. Sobre todo por el tema de la salud de la pequeña, que fue un shock absoluto porque le tenemos un montón de cariño a Anabel".