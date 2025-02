La custodia de Alma, motivo clave por el que Anabel Pantoja y David Rodríguez han elegido estrategias legales separadas

Anabel Pantoja y David Rodríguez se enfrentan a uno de sus momentos más difíciles. Si la hospitalización de Alma ya hacía mella en la relación de la pareja, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria iniciaba una investigación por presunto maltrato infantil contra ambos. Se baraja que Alma haya podido sufrir malos tratos por parte de sus progenitores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En la mañana de este jueves, Anabel ha roto su silencio. Argumentando que necesitaba hacer "vida normal" tras más de diez días sin salir de su hogar, ha explicado a los medios: "No quiero que me perjudiquéis en mi vida". Esperando que "todo se solucione", Anabel ha comentado que sus abogados le han pedido que no hable públicamente y no entre en ninguna polémica, por lo que no ha querido dar más detalles y se ha limitado a asegurar que su hija Alma está "muy bien".

Estas declaraciones llegan el mismo día que se ha hecho público que tanto su pareja como ella, han decidido seguir estrategias legales separadas para asegurar que, en caso de que alguno de los dos resultase imputado, el otro pudiese quedarse con la pequeña. La periodista Pilar Vidal explicaba que esta manera de proceder "es habitual en este tipo de casos".

Anabel ha vuelto al hospital con su hija sin David

La jueza quiere recopilar el mayor número de pruebas para saber qué le pasó a la hija de la influencer, así como la causa de las lesiones. Ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvo Anabel con David y su hija, llamó a declarar a los padres de a pareja, familiares y amigos, y ahora podría volver a llamar a declarar a parte del equipo médico que atendió a la pequeña.

La jueza instructora del caso también investiga qué sucedió en las 48 horas previas al ingreso de Alma, entre los días 9 y 11 de enero. Se ha conocido que Anabel Pantoja y su hija regresaron al hospital el pasado miércoles por la mañana por orden de la jueza, acompañadas de Merchi y sin rastro de David Rodríguez, según señalaba un testigo desde 'Y ahora Sonsoles'.