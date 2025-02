Última hora sobre el estado de salud de Alma: la investigación se centra en la pareja de Anabel, David Rodríguez

Kiko Rivera, indiferencia absoluta ante el durísimo momento que está viviendo Anabel Pantoja

En medio del complicado trance que están atravesando Anabel Pantoja y David Rodríguez, rostros conocidos no han dudado en dar la cara por la influencer y defender lo buena madre que es. También Isa Pantoja ha mostrado su apoyo incondicional a su prima y ha arremetido contra el TSJ de Canarias por haber hecho un "daño moral muy cruel" a la influencer por sacar a la luz la investigación en lugar de preservar la privacidad de la menor en un tema tan delicado como este. Una actitud muy diferente a la de su hermano Kiko Rivera, que se ha dejado ver de lo más serio por los alrededores de su domicilio y no ha querido revelar si ha podido hablar con Anabel en los últimos días ni qué le parece que esté siendo investigada por un presunto delito de maltrato infantil. Cabizbajo, el DJ ha guardado absoluto silencio y no ha querido salir en defensa de su prima, dejando en el aire qué le parece el comunicado que ha enviado su madre pidiendo respeto y aclarando que no ha hecho ninguna manifestación sobre este asunto que ha dejado devastada a la familia Pantoja.