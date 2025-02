Iker Casillas estalla tras la polémica con Claudia Bavel y emite un contundente comunicado en redes: "No todo vale para ganar audiencia"

Iker Casillas vuelve a repetir jugada. A las puertas de que se cumplan cuatro años de su separación oficial con Sara Carbonero, aquella en la que ambos explicaban a sus seguidores en un comunicado la decisión que tomaban, parece que Iker volvería a hacer uso de sus redes sociales para esclarecer los rumores de su aparente relación con Claudia Bavel.

María José Suárez, Alejandra Onieva o María a José Camacho han sido algunos de los nombres que más han sonado en el entorno cercano a Iker durante los últimos años. No obstante, la supuesta "nueva novia" del exfutbolista sería ahora Claudia Bavel, creadora de contenido en la plataforma OnlyFans, modelo y exparticipante de Mujeres, Hombres y Viceversa.

Ahora, Casillas no ha sido el único famoso en la vida de la catalana. Ozuna, Bad Bunny, Guaynaa o Keita Balde también han sido vinculados con Claudia. Mientras la influencer no tenía problema en halar acerca de los detalles de su supuesta relación con Iker, el exguardameta del Real Madrid y de la selección española ha decidido recurrir a la vía legal contra la modelo de OnlyFans tras las declaraciones que esta realizó en el programa De viernes.

Acciones legales contra Claudia Bavel

Durante su intervención televisiva, la creadora de contenido para adultos reveló detalles íntimos y divulgó mensajes privados que supuestamente intercambió con Casillas, insinuando una relación con el excapitán merengue. Fuentes cercanas al futbolista ya esclarecían que este no tolerará la difusión pública de conversaciones privadas y que ya ha puesto el caso en manos de sus abogados.

A pesar de la discreción con la que siempre ha intentado llevar su intimidad, Iker Casillas no dudaba esta vez en publicar un comunicado en X para dejar clara la información que rondaba en torno a su persona. A través de 8 puntos se ha mostrado tajante y ha anunciado que va a tomar anuncia que va a tomar medidas legales para salvaguardar su derecho al honor y a la intimidad.

Un comunicado que concluye advirtiendo que por el hecho de ser "personaje público" no va a consentir que no se le respete porque tiene derecho "como cualquiera" a tener "intimidad y vida privada". "Por ello y como vengo haciendo desde hace tiempo he dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, venga de quien venga y sea en medio que sea, sea perseguido legalmente mediante acciones civiles oportunas, reclamando los daños que están conductas hayan causado" advierte, dejando claro que piensa tomar medidas legales contra Bavel.