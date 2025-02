Aitana Sánchez-Gijón pule detalles en 'La Revuelta' sobre su discurso por el Goya de Honor: "Te apunto en la lista"

Aceite de oliva, pero no de Jaén. El regalo de Aitana Sánchez-Gijón en La Revuelta fue un simple preparativo para la posterior entrevista. Una actitud desenfadada en el que la actriz que promocionaba su nueva película Tierra Baja venía con la insignia de ser la próxima Goya de Honor. Lleva en activo desde los 13 años, y será la mujer más joven de la historia en ganarlo.

"Cuando pensábamos que lo teníamos todo controlado con El Hormiguero, ha venido La isla de las tentaciones. Tendremos que competir contra bañadores", aludía entre risas David Broncano al desplazamiento de horario del programa. El partido de Copa del Rey que abría los cuartos de final fue retransmitido por La 1, finalizando con victoria aplastante del Atlético de Madrid ante el Getafe. El encuentro empezó a las 21h30, por lo que el espacio televisivo se tuvo que atrasar hasta más allá de las 23h.

Yuñez Chaib y Jorge Ponce precedieron a una invitada 'de honor', y es que Aitana Sánchez-Gijón imprimió su carácter carismático durante toda la charla, adaptándose al estilo de humor del programa. El eje central de la entrevista fue el cine, por un lado, o por otro, aunque el presentador andaluz no podía dejar de insistir en los Goya 2025. Una experiencia con Richard Gere, Goya Internacional este año, su opinión sobre las presentadoras de esta edición, Maribel Verdú y Leonor Watling, o incluso los detalles de su discurso de agradecimiento. La gala del cine español por excelencia se llevará a cabo este 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.

Broncano y su presión para salir en el discurso de la Goya de Honor: “Una mencioncilla, no te cuesta nada”

En un momento de la conversación, Broncano decidió abrir la 'caja de pandora'. Resolver el enigma del discurso de Aitana Sánchez-Gijón se asemejaba a un intento sin expectativas, pero la actriz de origen italiano (también se bromeó sobre eso en el programa) acabó por aceptar el 'toma y daca' del presentador: "Tengo una larga lista de invitados, pero te puedo dar un adelanto del discurso".

El vacile fue total: "Voy a dar las gracias, sobre todo a David Broncano, porque es el faro que ha guiado mi carrera hasta el día de hoy y será el faro que me guiará el resto de mis días. Gracias David". En medio de las ilusiones generadas en el andaluz, Broncano no se dio por vencido y logró sacar una información más que relevante. La insistencia le llevo a la invitada del programa a ceder en cierta forma a las presiones. "Una mencioncilla, no te cuesta nada", Broncano propuso y Aitana contestó: "Te apunto en mi lista, no te voy a prometer nada, pero ya veremos”.