¿Por qué Taylor Swift se ha quedado sin premio en los Grammy 2025? Estas son las categorías en las que estaba nominada

A pesar de estar nominada a seis premios en los Grammy 2025, Taylor Swift abandonaba el evento con las manos vacías. La que comparecía en la ceremonia con un doble disco de lo más ambicioso rompía su racha de éxitos al quedarse sin lo que hubiera sido su quinto premio al mejor álbum del año.

La cantante acumula 14 premios Grammy en su carrera pero, esta vez, y a pesar de su historial de triunfos y la sed por seguir sumándolos, no hubo gramófono para Taylor. La que hacía su primera aparición pública tras el cierre de The Eras Tour no lograba ponerse al nivel de Beyoncé y Kendrick Lamar, protagonistas indiscutibles de la noche.

La de Texas se llevaba el galardón al mejor álbum con Cowboy Carter y Kendrick Lamar se imponía en la noche de los premios con siete nominaciones. El rapero se convirtió en el artista con más galardones en la 67ª edición de los Grammy al recibir cinco reconocimientos por parte de la Academia de la Grabación.

Lamar se impuso con Not Like Us en dos de las categorías reinas: grabación del año y canción del año, que se sumaban a mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical.

¿En qué categorías compitió Taylor Swift?

La 67ª edición de los Premios Grammy se celebró finalmente en Los Ángeles a pesar de los rumores de que la ceremonia tuviera que cancelarse debido a los incendios forestales que azolaron la región durante el año. El espectáculo continuaba y los espectadores veían como Beyoncé y Kendrick Lamar se alzaban como los mayores ganadores de la ceremonia.

Pese a ser una de las favoritas de la noche y estar nominada en seis categorías, Taylor Swift no consiguió ningún premio a lo largo de la noche. Es la primera vez en varios años en la que la cantante se va sin galardón de la ceremonia, más cuando The Tortured Poets Department era uno de los competidores más fuertes.

El disco estaba nominado a mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop y la canción Is It Over Now? rondaba entre las apuestas para ser galardonada como grabación del año, canción del año y mejor interpretación pop solista. Sabrina Carpenter, Beyoncé, Kendrick Lamar o Chappell Roan, por otro lado, fueron algunos de los artistas que sí tuvieron suerte y se llevaron un gramófono a casa.