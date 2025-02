Expulsados de los GRAMMYS por una recreación musical: la razón detrás de la provocación de Kanye West y Bianca Censori

Kendrick Lamar se convirtió en el 'rey' de los GRAMMYS durante la madrugada del 2 al 3 de febrero. La gala musical celebrada en Los Ángeles tuvo como grandes protagonistas al rapero de Compton y una Beyoncé que volvió a hacer marca histórica al volver a llenarse las manos, esta vez con premios orientados al Country. La sorpresa sin duda fue Taylor Swift, que a pesar de sus seis nominaciones por THE TORTURED POETS DEPARTMENT no obtuvo premio, al igual que Billie Eilish, que tampoco ganó ningún gramófono.

Not Like Us, tema en el que Lamar continúa su beef particular con Drake, fue el nombre de la noche, haciéndose con la categoría de grabación del año y también la de canción del año, las más importantes de la ceremonia. Sin embargo, el reconocimiento al autor del último EP GNX, fue puesto en un segundo plano, y no fue por los recientes incendios en la ciudad y los conmovedores alegatos a la esperanza y la fuerza por parte del mundo de la música.

Se trató de Kanye West, que con sus ambiciones innovadoras y más que desarrollado imán mediático, consiguió superar las expectativas con una imagen que pasará a la historia de los GRAMMYS. Acompañado de Bianca Censori, su alternativa novia de origen australiano, posaron en la red carpet con unos estilos tanto únicos como criticados.

Kanye West y su disco Vultures: una promoción que acabó en expulsión

Lucían los dos de negro. La pareja formada por Kanye West y Bianca Censori acaparaba toda la atención de los flashes del photocall previo a los GRAMMYS. Gafas, camiseta y pantalón: el artista de Atlanta lucía un simple outfit. No obstante, fue su novia Censori la que acabó por mostrar su verdadero atuendo al desprenderse de su vestido negro.

La modelo australiana iba tapada levemente por una tela transparente, con la que se veía absolutamente todo, al encontrarse desnuda en la alfombra roja salvo por la ligera media. El revuelo entre los allí presentes acabó por tener sus consecuencias, y es que según informaciones de Page Six, portal comunicativo sobre las últimas noticias de influencers y celebrities, dio la exclusiva: "Ambos fueron expulsados de los GRAMMYS tras lo ocurrido".

La provocación estética de West y Censori ha puesto de manifiesto la tolerancia artística, y es que se trata de la recreación de la portada del álbum Vultures del cantante y productor de rap. Un disco de grandes expectativas dividido en tres volúmenes y de los que solo se han publicado dos. Ty Dolla $ign acompaña a West en este ambicioso proyecto en el que volvía a sacar música después del proyecto Donda en el 2021. Censori West se ubicaron de la misma forma en la alfombra roja, dando lugar a una curiosa expulsión que ha acabado siendo una paradoja musical, ya que detrás de la para algunos "desagradable y soez" elección de vestimenta para la gala se encontraba una simple promoción de un álbum.