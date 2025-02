Última hora sobre el estado de salud de Alma: las cámaras de seguridad, claves en el caso por presuntos malos tratos a su hija

Se pronuncian Susana Bicho y Ana Moya, íntimas amigas de Anabel

Dos de las mejores amigas de la sobrina de Isabel Pantoja, las también creadoras de contenido Susana Molina y Ana Moya, se han pronunciado sobre esta investigación judicial y, siempre al lado de Anabel, le han mostrado su apoyo incondicional. "Hemos hablado por supuesto, pero acaba de subir un vídeo ella, así que ya yo no tengo nada que decir. Yo no le aconsejo nada. Yo solo le doy ánimo, apoyo y ya está. No puedo aconsejarle nada porque nunca he vivido una situación así, no soy bruja y no sé a qué viene esto ahora, y ojalá yo no la viva nunca" ha apuntado Susana, revelando que no solo su amiga lo está pasando fatal con la investigación judicial, sino también su novio David: "Igual que ella, a partes iguales". Más habladora se ha mostrado Ana Moya, que no ha dudado en salir en defensa de Anabel y pedir que la apoyemos en este durísimo trance: "Yo solamente opino que al final es una madre como soy yo, y a las madres hay que darle mucho amor en estos momentos, porque es cuando más lo necesitan".