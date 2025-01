Antonio Resines cuenta en 'El Hormiguero' el terrible accidente que tuvo en Cantabria: "Me rompí varias costillas"

Antonio Resines, el carismático actor de fama reconocida en España por películas como La Caja 507 o La buena estrella, llegaba al plató de El Hormiguero con el objetivo de presentar su última película, Mikaela, un film de suspense y acción que se estrena este viernes 31 de enero, en el que interpreta a un policía, a punto de entrar en la jubilación, que se ve envuelto en un atasco debido a una fuerte nevada.

"Es un peliculón y encima salgo yo", Resines nunca llega a perder ese instintivo sentido del humor, y aunque la pregunta de Pablo Motos era directa y suscitante, "¿Estás más de moda ahora que en los 80?", la realidad es que el ganador del premio Goya sabe también distribuir imponentes reflexiones en sus respuestas, y hacerlo de forma sincera: "Que en los 80 no, porque trabajaba mucho y hacía muchas pelis, pero sí más de moda que en los 2000. He tenido muy pocas épocas en las que no me han llamado, y si no me llaman llamo yo".

El desarrollo de su carrera en el programa continuo con breves flashbacks a sus inicios, donde Resines confesó a Motos la película de la que le gustaría repetir rodaje para estrenar una segunda parte: "Me gustaría hacer Ópera Prima otra vez, porque es la base de toda mi historia, si no hubiera funcionado esa película no estaría aquí ahora ni me habría dedicado a esto".

En uno de los momentos de la entrevista, donde acabó por enfrentarse a un reto de selección o incluso ser el encargado de repartir los 6000 euros a uno de los televidentes con la tarjeta especial del programa, Resines decidió desarrollar una curiosa anécdota que tenía más forma de desastre que de otra cosa. Un viaje a Cantabria que terminó en el hospital.

La pesca le jugó una mala pasada a Antonio Resines: tres costillas rotas

Resines pasó su etapa más delicada cuando estuvo ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid durante 48 largos días. A sus 70 años, el actor admite que le cambió la vida es difícil proceso de recuperación, en el que estuvo a punto de morir, llegó a tener extrañas alucinaciones por la medicación, y valoró de primera mano la gran labor de los sanitarios en España.

La COVID-19 le jugó una mala pasada, con presencia en la UCI incluida, pero no fue la única vez que se dio un gran susto. Preguntado por su experiencia más surrealista, Resines no dudó en recordar su aventura pescando en Cantabria: "La primera y única vez, me lesioné y ya no me gusta"

Del éxito vino la caída, y Resines vivió de primera mano como la caña de pescar le empujó a perder hasta tres costillas: "Iba con un amigo y cogí un pez. Me emocioné, una alegría muy grande. Fui a cogerla, pero resbaló la caña, se rompió, yo caí (...) No pensé que esa caña, que tenía un aspecto sólido, se iba a romper".