Lola Lolita filtra su fichaje por 'El Hormiguero' y anuncia los detalles de su sección: "Se estrenará hoy"

18 millones de personas permanecen pendientes a las últimas actualizaciones de la vida de Lola Lolita. La influencer, con más de 900 millones de 'me gustas', es una de las personalidades del momento. "Estoy muy nerviosa", argumentaba mientras mostraba su característica actitud amigable y risueña ante la situación de acudir por primera vez a El Hormiguero.

Fue el 12 de diciembre de 2023, en una charla con Pablo Motos en la que la propia creadora de contenido quiso explicar sus sensaciones posteriores: "Metí la pata en muchísimas cosas, pero no tengo experiencia en tele y yo sentía muchísima presión, no me daba tiempo a pensar". Desde aquel día de nervios, alcanzamos enero de 2025. Lola Lolita, que está atravesando un momento personal complejo, tras haber 'roto' con Ibelky, el que había sido su pareja durante tres años, subía un vídeo a TikTok con una descripción atractiva: 'Yo no me lo puedo creer pero tú tampoco'.

La influencer cantaba mientras paseaba junto a su gato por la cocina, igual de nerviosa que aquel día, esperando para soltar la gran 'bomba' informativa a sus seguidores. Finalmente, "mientras sonaba el microondas de fondo", Lola Lolita anunciaba la noticia: "¿Cómo es de fuerte que tenga una sección en El Hormiguero?".

Los detalles del estreno televisivo de Lola Lolita: "Empiezo hoy"

"Te veías El Hormiguero con tu familia y decías wow", justificaba su emoción la influencer. Con saltos y su siempre presente espontaneidad, Lola Lolita bromeaba sobre su estreno como colaboradora: "Me vais a ver frecuentemente". Sobre los detalles de su sección, Lola Lolita solo desveló que se estrenaría en la noche de este miércoles 29 de enero, un show que tendrá como invitado a Antonio Resines.

"Lo tenía bien 'callaico', pero es que no soy consciente", Lola Lolita se dispuso a hablar brevemente también de los detalles del proceso. El fichaje se gestó de la siguiente forma: "Llevo una semana asimilando, porque tuve que hacer una prueba antes para ver si les gustaba".

Trancas y Barrancas, Marrón o las tertulias son algunas de las secciones fijas del programa de las hormigas. Aunque no se conoce más información acerca de la sección, parece que la frecuencia de entradas en el plató para la influencer será similar a los espacios especiales de Marta Jiménez, la especialista en deportes de riesgo, o 'El Monaguillo' con su sección de objetos traídos de Japón.