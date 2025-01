'El Hormiguero' vive un día histórico con la visita de Anthony Mackie y Danny Ramírez: "Es la primera vez en 20 años que hacemos algo así"

Comenzaba una nueva etapa semanal en la larga e igualada carrera de fondo entre El Hormiguero y La Revuelta por hacerse con el reinado de las audiencias en la franja más codiciada, el access prime time. Mientras que el programa de TVE contaba con la visita de la corresponsal de guerra y periodista Almudena Ariza, el espacio televisivo de Antena 3 volvía a acoger invitados de calado internacional.

Anthony Mackie y Danny Ramírez acudían para sentarse en la mesa junto a Pablo Motos y sus hormigas, en una charla que estuvo marcada por su nueva película Capitán América: brave new world. "Es una película especial porque es el comienzo, la base sobre la que va a construir Marvel su universo", comentaba Mackie, el que ahora va a ser el nuevo dueño del indestructible escudo de vibranium.

"Le pregunté al director qué tipo de físico quería para mi personaje, y me dijo que algo parecido a Bruce Lee. Cuando fui a probarme por primera vez el traje tenía sobrepeso y fui adelgazando en las diferentes pruebas de vestuario", contaba su experiencia en el rodaje un Ramírez que, a diferencia de su compañero, sí entendía el español de la entrevista. "Te imaginas que es un hombre rudo y gruñón, pero es muy divertido", Anthony se deshizo en elogios hacia Harrison Ford, que con 83 años participa como villano de nueva película de acción que se estrena el próximo 14 de febrero en los cines en España.

Fuera de cámaras... "La primera vez en 20 años" que El Hormiguero muestra a sus protagonistas ocultas

Los traductores son indispensables para el programa de éxito emitido en Antena 3, y es que casi siempre los invitados se manejan en su idioma natal o en un inglés avanzado. Siempre hemos escuchado la voz femenina que traduce tanto para Motos y el público presente en plató, como para los propios telespectadores, pero nunca habíamos sido capaces de descubrir a la persona detrás del intérprete.

Patricia está haciendo una vez más su trabajo, pasar el inglés de la entrevista al español, pero no se esperaba lo que estaba a punto de pasar. "¿Queréis hablar con ella? Nunca lo hemos hecho", proponía un innovador Motos a los actores de Hollywood. La situación era surrealista y cuanto menos curiosa, mientras Mackie y Ramírez seguían al presentador para visitar a la traductora, la propia Patricia seguía pasando lo que decían del inglés al español. "Hello", saludaba la tímida traductora, que se encontraba en una especie de almacén secreto dentro de una cabina especial.

"This is me!! (¡Este soy yo!)", vacilaba el actor señalando a su traductora, mientras esta continuaba traduciendo sus propias palabras. El gracioso encuentro terminó con una nueva broma de Mackie, que una vez más volvió a interpretar al español Patricia: "Dice que tengo que bajar el tono de la voz para sonar un poco más varonil".

Sin embargo, Patricia no estaba sola. En una cabina paralela se encontraba escondida Amaia: "Tú escuchas en inglés todo lo que digo gracias a esta persona". Risueña y con un papel en la mano, Amaia saludaba sentada a los actores y el presentador. "Lo estas haciendo genial", felicitaba Mackie a la intérprete. En el regreso, Motos aclaró que nunca se había hecho algo así: "Es la primera vez en 20 años".