Última hora sobre el estado de salud de Alma: Anabel Pantoja anuncia el alta hospitalaria de su hija

Yulen Pereira revela su conversación con Anabel Pantoja tras el ingreso de su hija

Todo el mundo se ha volcado con Anabel Pantoja ante el delicado trance de salud que atraviesa su hija Alma, y, aunque en la actualidad no mantiene una relación fluida ni con su exmarido Omar Sánchez, ni con Yulen Pereira, ambos han dado un paso al frente tras la hospitalización de la pequeña para mostrar públicamente su apoyo a Anabel y a su novio, David Rodríguez, y enviarles un mensaje de ánimo. "Le mando lo mejor a la niña, a la familia, a Anabel, no está pasando por un buen momento, espero que la niña se recupere lo antes posible, es un muy mal trago para toda la familia. Le deseo lo mejor, estoy aquí para lo que necesite, le tengo cariño y ella lo sabe, no lo estamos pasando bien nadie, ahora toca rezar, que Alma se recupere lo antes posible" expresaba el esgrimista en conversación con 'TardeAR' días después del ingreso de la recién nacida. Recién llegado de Emirates Árabes, Yulen se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que la evolución de Alma: "Me alegro un montón," ha confesado con una sonrisa. Como ha revelado, aunque no tenían ningún tipo de contacto, no dudó en dejar a un lado sus diferencias para hablar con Anabel cuando se enteró del duro momento que estaba viviendo. Y, como ha desvelado por primera vez, ella le contestó: "Claro que me contestó, me dio las gracias".