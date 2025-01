Así es la casa de Lolita Flores en pleno centro de Madrid: 200 metros cuadrados de luz y recuerdos

Lolita Flores, hija de Lola Flores y El Pescaílla, visitó este pasado domingo el programa Lo de Évole, donde habló de algunos de los momentos más duros de su vida. El más desgarrador, probablemente fue el que le tocó vivir en 1995, cuando su madre y su hermano, Antonio Flores, murieron con apenas dos semanas de diferencia.

Lolita confesó en el programa cómo fueron los meses posteriores a estas fatídicas pérdidas. "Bebía, tomaba coca y me acostaba a las tantas. Ponía los discos de Moncho, abría mi botella de whisky y me ponía a llorar. Me daban las ocho de la mañana", explicó la cantante, señalando que se sumió en una auténtica espiral destructiva durante esa etapa. Lolita quiso subrayar también que su hija la llegó a salvar en una ocasión. "Mi hija me salvó; llamó a mi hermana y le dijo: 'Veo a mi madre regular'", confesó en su entrevista con Jordi Évole.

La casa de Lolita Flores: 200 metros cuadrados a tiro de piedra del Santiago Bernabéu

En 2019 Lolita Flores cambió su residencia en La Moraleja por un piso en el Paseo de la Castellana, la zona más empresarial de todo Madrid. Una vivienda que, además, se encuentra muy próxima al estadio Santiago Bernabéu. Según declaró en Deluxe, el motivo de la venta del inmueble fue la necesidad de adquirir capital que le permitiese pagar una multa a Hacienda de unos 600.000 euros. En cualquier caso, su nuevo hogar consta de 200 metros cuadrados útiles, y vistas a los grandes edificios que componen el skyline de la capital.

La vivienda se compone de un salón luminoso -- que se ha convertido en la estancia favorita de Lolita -- lleno de cuadros de su madre y colorido. Otra de las habitaciones a la que más cariño tiene es la destinada al juego de sus nietos, repleta de juguetes y que goza de un gran ventanal. El resto de habitaciones y zonas de reunión siguen esta tendencia colorista, y se encuentran plagados de retratos familiares que recuerdan a sus padres y hermanos. Su dormitorio, de carácter minimalista, rompe con esta dinámica.

Los muebles de la casa son de corte clásico. Impresionan, por otro lado, las dimensiones de la cama de la cantante, de doble cuerpo, y la gran hilera de armarios que rodean el dormitorio principal. En definitiva, un hogar que refleja la personalidad de la cantante y su faceta artística.