Una propuesta y un audio con 'zasca' incluido: Broncano firma la paz con Pablo Motos con Alejandro Sanz como "pacificador"

'Entre broma y broma, la verdad se asoma': este sería el dicho que resume a la perfección el ambiente de tensión disimulada entre El Hormiguero y La Revuelta después de todo lo ocurrido el pasado año. David Broncano explotó en su programa para acusar a Pablo Motos de mala praxis tras "quitarle" a Jorge Martín para traerlo antes a su show.

El tiempo ha pasado, y la herida parecía estar cicatrizando. Pero nada más lejos de la realidad, el conflicto entre ambos presentadores sigue latente, y es que las audiencias siguen marcando la carrera de fondo entre los que son los reyes indiscutibles este curso del Access Prime Time. Una pugna televisiva y más que televisiva en la que el primer indicativo era el 'tabú' que se respiraba en el plató del programa de las hormigas, cuando se hizo la semana pasada la primera broma oficial sobre Broncano hasta el momento. No pasa lo mismo en el espacio televisivo de TVE, y es que tanto Grison como algunos de los colaboradores siempre hacen mención al programa de Pablo Motos con referencias irónicas.

"A él le gustaría que os llevarais muy bien. Si quieres mandarle una notita o algo, yo voy el lunes a su programa", sorprendía Alejandro Sanzen su entrevista con Motos este pasado jueves 23 de enero. La reacción de Motos fue de incomodidad, y establecido a la defensiva no dudó en contestar: "Que yo no tengo nada contra él. Lo que se ha inventado la prensa y lo que te estás inventando tú". Finalmente, el artista gaditano le convenció para redactar una carta de reconciliación: "Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor. Espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison".

El turno de Broncano de tender la mano: "Ven tú por la tarde y luego voy yo por la noche"

"Hay una cosa que me parece bonita y es que llevas meses queriendo mediar en esto", razonaba con sentimiento Broncano ante la presencia de un Alejandro Sanz con el que estuvieron bromeando todo el programa con memes: 'Alejandro de la Paz' o incluso llegándole a apodar 'El pacificador'. La realidad es que el cantante dejó de lado su promoción de su nuevo álbum a través de su canción Hoy no me siento bien, junto a Grupo Frontera, con tal de cerrar la pelea entre presentadores.

"España no puede con más división", desarrollaba su papel Sanz mientras le daba los significativos regalos al jienense: unos guantes de boxeo para pelear con Motos, unas hormigas con sus nombres y un corazón, y por último, no menos importante, la carta del perdón de Motos a Broncano. "Me he emocionado", ha reconocido el presentador. "La deberías enmarcar", le ha recomendado su invitado.

Era el turno de Broncano de tender la mano a Pablo Motos, y decidió, tras escribir un breve boceto dictado por Sanz -misma fórmula que con el programa de Antena 3- que le iba a mandar un mensaje de voz. Las palabras de Broncano empezaron fueron de tono conciliador, pero incluyeron una interesante propuesta de programa: "Te agradezco las palabras, podrías no haberlas escrito. Me gustaría que nos viésemos, que se está llevando a unos extremos innecesarios. Ven tú por la tarde y luego voy yo por la noche". Fue entonces cuando dejó caer la indirecta: "Por una vez vendría aquí el invitado antes que allí."

Broncano ya había propuesto varias veces ir como invitado a El Hormiguero, y que Motos fuera al sofá de La Revuelta, al poder ser posible gracias al directo de uno y al diferido del otro. "Me gustaría que me cedas a Petancas una semana, porque es mi hormiga favorita, y que me des el teléfono de Revilla para invitarle aquí", vacilaba en el final del audio Broncano.