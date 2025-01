Nayanesh Ayman sobrecoge en 'La Revuelta' con la "causa personal" que le llevó a ser el rey del muay thai: "Quería saber defender a mi madre"

'Disfruto de los momentos felices, en honor a los tiempos difíciles', sonaba la canción Cicatrices, el famoso tema del dúo icónico de raperos españoles Natos y Waor, mientras Nayanesh Ayman entraba al escenario con la grandeza y el estrellato que ambientan a un boxeador antes de entrar a un combate. Bajo la tutela de su familia, sus dos cinturones de campeón en muay thai, y su luminosa humildad, el invitado de La Revuelta venía a celebrar fuera del ring lo conseguido en él: el primer español en ser campeón del mundo en la disciplina deportiva.

Nacido en Kinkasa y apodado como Nenés, el risueño Ayman esconde un pasado difícil, y es que emigró de Congo a Francia con su madre cuando ella se separó de su padre y él tenía un año de vida. Tras pasar por Bélgica y, por fin, alcanzar España, con 11 años Ayman sobrevivió a las dificultades mientras se formaba en Alcorcón. "A mí no me gustaba pelearme, me daba miedo que me pegasen", confesaba a David Broncano el ahora convertido en 'rey' del boxeo tailandés, el cual se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas de puños, pies, rodillas y codos, además de algunos barridos, sujeciones y lanzamientos.

A partir de su primera pelea, Ayman solo preguntaba "¿Cuándo es la siguiente?", aunque la curiosidad mueve al boxeador desde que era niño, habiendo practicado otros deportes como el fútbol o el atletismo. Tras entrenarse en el arte de las ocho extremidades en Tailandia, sufrió una grave lesión de rodilla que no le impidió 'levantarse del golpe': "Tienes un balance 75 victorias sobre 105 combates en tu carrera".

Ayman y el motivo para aprender a pelear: "Que nadie más le pusiera una mano encima a mi mamá"

Los aplausos sonaban sin parar mientras se observaba el rostro emocionado de Ayman. Acababa de contar el motivo por el que decidió emprender su camino como boxeador, y es que "no quería ser campeón, ni tampoco peleador". La mentalidad de Ayman es mucho más sencilla, "saber defenderse y sentirse fuerte", mientras que la causa va más allá de la simple pasión o competitividad.

“Solo quería aprender a defenderme para que nadie más le ponga una mano encima a mi mamá”, controlaba sus emociones con un solemne silencio el público y Broncano tras escuchar atentamente la intrahistoria del éxito de Ayman. Su madre fue maltratada por una de sus parejas durante su estancia en Francia, y para Nayanesh, "influenciado por Mohammed Ali", su familia está por encima de cualquier punto cantado en una pelea.