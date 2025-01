Belén Esteban revela la identidad de Ceciarmy tras unos 'antipremios' cargados de críticas

Ceciarmy, el influencer del momento en España, comentó ante la presencia de Pablo Motos una curiosa exclusiva: "Me ofrecieron 1,2 millones de euros por participar en una serie revelando mi identidad". No lo aceptó, porque para el creador de contenido con pasamontañas, "la privacidad va por delante del dinero, y eso no se puede comprar". Sumando la entrevista en El Hormiguero, el que empezó gestionando una simple cuenta de memes y divertidos vídeos en español, ha acabado presentando por año consecutivo sus propios 'antipremios'.

'Persona Chill de cojones', 'Receta del año', 'Cambio físico' o incluso 'Mejor cuñado' son algunas de las categorías que entraron este pasado 23 de enero dentro del misterio por ver quién se hacía con el pequeño trofeo dorado del 'minicecy', con la corona puesta. Unos Ceciarmy Awards caracterizados por el absoluto surrealismo pero también por la vanguardia, y es que representan las tendencias más seguidas por la comunidad en redes sociales. Ibai Llanos, Marta Díaz o Iker Ruiz fueron algunas de las personalidades de Internet galardonadas.

Los 'Ceciarmy Awards': "Un coñazo de gala"

Presentando la gala junto al cómico Santiago Segura, Ceciarmy consiguió hacerse con los poderosos Cines Capitol en la Gran Vía de Madrid, aunque han sido las propias redes sociales las que le están jugando una mala pasada al creador, con diversas críticas en plataformas como X. "¿Qué preferís? ¿Qué os den una paliza gitana o ver 10 minutos de los 'Army' Awards?", atizaba un usuario al influencer, mientras que la gran parte de los comentarios aludían a que había sido "un coñazo de gala".

"Muchos momentos incómodos y el público aburrido", criticaba otra usuaria, mientras que de forma más agresiva algún perfil aludía a que "quien lo estuviera viendo, se fuera a tomar por culo". Las redes sociales también fueron contra el influencer por la nominación o incluso el premio a algunas personalidades que consideraban "inapropiadas" o "injustas". Además, todo se inundó de memes que con la ironía que les caracteriza, daban a entender que los premios no fueron ni de lejos lo que se esperaba.

Belén Esteban sobre la identidad de Ceciarmy: "Un chico joven de Granada"

Ni que fuéramos shhh, programa presentado por la madrileña Belén Esteban, tuvo los premios del influencer como objeto de debate, y es que Marta Riesco se dedicó a la cobertura del evento en la capital. María Patiño reconoció que "no sabía quién era", mientras que Javier de Hoyos apuntó que "era raro que ninguno de vosotros estuviera allí, yendo lo más top del país".

Fue entonces cuando Belén no se pudo callar y comentó el momento en el que conoció al influencer: "Yo he estado con él, concursando en una hamburguesería". Gracias al evento en 2023, Esteban supo de la verdadera identidad de Ceciarmy. "Es un chico jovencito, y es de Granada". Tras ello, no se quiso ir más de la lengua, aunque si le tiro flores explicando la razón de su fama: "Además de hacer virales, ayuda a la gente".