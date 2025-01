Miguel Ángel Revilla en 'El Hormiguero': "Este año habrá elecciones en España y dentro de diez años habrá otra guerra"

82 años y Miguel Ángel Revilla sigue guiando a Pablo Motos a victorias en audiencias. El que fue presidente de Cantabria durante 16 años presenta su último libro, titulado Por qué pasa lo que pasa, que va ya por la cuarta edición, en un programa en el que las hormigas volvieron a batir con holgada diferencia a la competencia directa, La Revuelta de David Broncano.

"Nunca he estado tan preocupado por los problemas de mi región, de mi país y del mundo", argumentaba durante una de las tantas conversaciones que ha vivido Revilla en El Hormiguero. El político y ahora escritor se convirtió en septiembre del año pasado en el invitado que más veces había acudido al espacio en prime time de Antena 3, sumando en ese momento 32 apariciones: "Ojalá pudiera estar bien cinco años más y poder venir a El Hormiguero diez veces más".

Para Revilla, él "está en el descuento" y es que uno de los motivos para su visita al programa fue la celebración de su cumpleaños. Una fiesta con sabor a reflexión para el siempre filosófico Revilla: "No me da miedo la muerte, pero sí el dolor". Su nuevo libro "es muy duro" y es que para el cántabro no es la primera vez que se lanza a escribir páginas, contando con otras obras como Toda una vida y ¿Por qué no nos queremos? "Doy mucha leña, a quien se lo merece, y cuando llamo a alguien “ladrón” es porque está condenado", aclara el invitado estrella de Motos.

Las predicciones de Revilla para 2025: elecciones anticipadas, el final de una guerra y el inicio de otra

"Este año habrá elecciones en España", sobre el futuro que va a deparar al mundo, Revilla no dudó en apostar por lo que va a ocurrir, y el primero en referirse fue al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No hay presupuestos y le van a hacer la vida imposible. Él quiere aguantar todo lo posible, porque, si hubiera elecciones ahora mismo, las perdería". El análisis del plano político actual en España fue total por parte del invitado: "Sin presupuestos no se puede y no se debe gobernar, y llevamos así dos años".

En el ámbito internacional, Revilla fue más que argumentativo, pesimista, y es que lo primero que se le vino a la retina fue la aún activa invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que lleva abierta desde 2013, con los intereses de Putin en la región de Crimea, pero que desembocó en un conflicto armado entre el ruso y Zelenski en febrero de 2022. "La guerra de Ucrania acaba en menos de seis meses, claramente perdiendo Ucrania", argumentaba Revilla, que quiso añadir una preocupante pero cercana predicción más: "Dentro de diez años habrá otra guerra".