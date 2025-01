El renacer de Demi Moore, la estrella que brilló tras la oscuridad: adicciones, abusos y una infancia difícil

A sus 62 años, Demi Moore está saboreando el éxito que no había conseguido en este último cuarto de siglo. La Sustancia, su última película como protagonista, la ha llevado a ganar su primer Globo de Oro y a ser nominada al Oscar 2025 por su papel como Elizabeth Sparkle, una actriz obsesionada con la juventud que se clona a sí misma con resultados sangrientos. Su nombre lleva meses sonando como uno de los favoritos en las quinielas a estatuilla y, ahora, parece que la actriz está cada vez más cerca de conseguirla.

Moore, que en su día fue la mejor pagada de Estados Unidos, firmando un cheque récord de más de 12 millones de euros por su papel en Striptease, permaneció en los márgenes de la industria cinematográfica a mitad de su carrera. "He estado haciendo esto durante mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz", dijo en su discurso en los Globos de Oro.

Durante un parecía estar en todas partes. Estuvo casada con la estrella de acción más grande del mundo, Bruce Willis. En 1991, apareció en la portada de Vanity Fair embarazada de siete meses y prácticamente desnuda. La controvertida edición se agotó en los quioscos de todo Estados Unidos.

Con el nacimiento de sus tres hijas se tomó un descanso. Después vino el divorcio de Demi de Willis en 2000 no ayudó y, unos años después, el matrimonio con el joven Ashton Kutcher, que no funcionó. La pareja se divorció en 2013. En su autobiografía de 2019, Inside Out, la actriz reveló que esta desunión la llevó a una recaída en las drogas y el alcohol y a hacer tríos.

Violación

Moore nació el 11 de noviembre de 1962. Su infancia no fue nada fácil. Nunca llegó a conocer a su padre biológico, ya que él abandonó a su madre, Virginia King de soltera, en cuanto se enteró de que se había quedado embarazada.

Después vino su crianza en un entrono inestable. La relación de su madre con su nueva pareja, Dan Guynes, fue bastante tumultuosa, con idas y venidas, y estuvo marcada por frecuentes mudanzas. De hecho, se habla de que la familia llegó a cambiar de hogar unas 30 veces antes de que Moore cumpliera los 14 años.

En su biografía, la actriz explica que su madre no sabía estar sola. Cuando al fin cortó con Dan, su progenitora empezó a ir a salir todas las noches. Muchas veces obligaba a Moore a acompañarla para que los hombres se fijaran en ella. Tuvo problemas de alcoholismo y, en varias ocasiones, estuvo involucrada en incidentes legales y de comportamiento autodestructivo. Moore habló de episodios en los que su madre intentó llamar la atención fingiendo intentos de suicidio.

En una entrevista con Good Morning America, Demi Moor explicó que una vez, cuando llegó a casa, se encontró a un hombre mayor que conocía a su madre. La violó. Contó que había pagado 500 dólares a su madre para hacerlo. Aun así, intentó ayudarla con la rehabilitación, pero no logró que finalizara el tratamiento. Acabó falleciendo en 1998, a los 54 años, por cáncer.

Con una madre que no traía dinero a casa, Moore empezó a trabajar como cobradora de deudas, luego como modelo y, por último, en la actuación. Toda la situación le llevó a consumir alcohol y cocaína, por lo que empezó a ir a rehabilitación en 1985. Pasó dos décadas limpia, hasta que recayó en la cuarentena.

Relación con sus hijas

También en este periodo hubo oscuridad. Su hija Talluhah Willis, con la que ahora mantiene muy buena relación, aseguró que durante tres años estuvo sin hablarse con su madre. Todas sus hijas se distanciaron a lo largo de su relación con Kutcher, 15 años menor. Su hija Rumer contó en un programa que, cuando la intérprete sufrió un aborto a los 42 años, y con seis meses de embarazo, se sintió culpable por no interesarse más por ella. No quería que tuviera más hijos.

Rumer también publicó en julio de 2017 en su perfil de Instagram que llevaba seis meses sobria, aunque no especificó de qué adicción se había liberado. Ahora, las tres hijas y su madre guardan una gran relación.

La interpretación en La Sustancia ha provocado la vuelta al estrellato de Demi Moore. Una gran película que trata de un tema que ella misma sufrió. Es el mejor resurgimiento posible.