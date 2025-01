La presidenta del Celta, en 'La Revuelta', sobre el arbitraje polémico de Copa del Rey en el Bernabéu: "Hasta el 'Cholo' habló sobre nuestro partido"

"Hay que mantener la compostura, siempre", contestaba una risueña Marián Mouriño a la pregunta de Dani Rovira, el anterior invitado del programa de este miércoles noche. La única mujer en la presidencia de un club en el fútbol español se presentó vestida al completo de un brillante azul celeste, en representación del color principal del Celta de Vigo.

Marián "se contiene" en las celebraciones en el palco, a pesar de vivir los partidos a flor de piel, como buena aficionada. "Te traigo un regalo especial, no te puedo dedicar goles, pero si un patrocinio", el próximo partido contra el Betis tendrá el logotipo de La Revuelta en uno de los laterales de la camiseta.

La dirigente entiende que el cargo "ensalza todos los sentimientos de una ciudad", pero antes de estar en lo más alto del Estadio de Balaídos, pasó por el área financiera de una empresa de telecomunicaciones para posteriormente desempeñar el papel de directora de marketing del club vigués. Hija de Carlos Mouriño, que accedió a ser presidente en el 2006, vivió también la muerte de su hermano mayor Juan Camilo, en un accidente de avión. Problemas familiares que dieron lugar a viajes constantes entre sus dos lugares de vida principales: Ciudad de México y la propia Vigo.

Finalmente, el destino le deparó ser pionera en su profesión, una cargada de responsabilidades, tanto dentro como fuera de los despachos. "¿Os lleváis bien entre presidenta y alcalde?", empezaba con sus bromas un siempre irónico y atrevido David Broncano. "¿El Celta tiene opciones de competición europea ahora mismo?", consultaba la situación actual en liga el presentador andaluz. "Ahora mismo estamos en mitad de tabla, y nos acaban de eliminar de la Copa del Rey".

Mouriño y el arbitraje polémico contra el Real Madrid en Copa del Rey: "Florentino me dijo que no me pusiera nerviosa"

"¡Robo!", se escuchaban gritos entre el público, mientras Mouriño callaba aunque con visibles ganas de hablar. Broncano, que a priori no vio el partido, quiso desentrañar el contexto alrededor de la disconformidad de la presidenta 'celtiña': "¿Hubo polémica?"

"Digamos que sí, decisiones arbitrales un poco polémicas", Mouriño no quería excederse demasiado, aunque el propio Broncano presionaba para tirarla de la lengua: "Gente enfadada...". Fue entonces cuando el debate alcanzó el plano de actualidad, al mencionar la invitada la controversial declaración del 'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que asumió en rueda de prensa que los arbitrajes a favor del Real Madrid "llevan pasando más de 100 años": "Es verdad, hasta él habló de nuestro partido".

La presidenta se metió en detalles: "Hubo un penalti que no pitaron, algún fuera de juego dudoso". Mouriño admitió que para ella "sí" era pena máxima a favor del Celta, en una jugada en la que el VAR no entró a revisar la jugada tras haber acabado el supuesto derribo de Lunin a Swedberg en el que sería el primer gol del equipo blanco, de Kylian Mbappé. En el palco, la presidenta del Celta desveló que Florentino Pérez le aconsejó estar "tranquila" ante lo ocurrido: "Me dijo que no me pusiera nerviosa".