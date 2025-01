Última hora sobre el estado de salud de Alma: primeras imágenes de Anabel Pantoja a las puertas del hospital

José Manuel Parada responde al comunicado de Anabel

José Manuel Parada ha sido el último en pronunciarse sobre el comunicado con el que Anabel Pantoja ha roto su silencio 11 días después del ingreso de su hija Alma en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Parada ha reaccionado sin pelos en la lengua, apuntando que al igual que se pide respeto a la prensa, hay que mostrar un respeto por los medios de comunicación que están haciendo su trabajo. "Yo no he visto que nadie le falte al respeto" comentaba. "Yo entiendo perfectísimamente que quiera tranquilidad, pero también como periodista que soy, yo no soy padre pero soy periodista, también como periodista pido un cierto respeto cuando estamos trabajando, como es el caso vuestro, estáis ahora trabajando, pues yo creo que no cuesta nada saludaros, contestaros, si no quiero hablar de algún tema que me saques, pues no lo hablo, pero yo creo que un "gracias por estar" y "buenas noches" nunca sobra. Es lo único" ha asegurado rotundo. Respecto a sus declaraciones comparando la situación de la pequeña Alma con Raphael, Parada ha querido dejar claro que "como no puede ser de otra manera", se alegra de la mejoría de la pequeña.