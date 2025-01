Tosha Schareina en 'La Revuelta', la vida en el desierto haciendo 1000 kilómetros al día : "He dormido en el suelo con Carlos Sainz"

"Cuando me caí de la moto, y fui andando a recogerla, me replanteé mi vida", se sinceraba el piloto valenciano después de ser preguntado por David Broncano acerca de si había sufrido accidentes en las amplias dunas que unen Bisha y Shubaytah, el Empty Quarter del Rally Dakar 2025.

Una competición, celebrada una vez más en Arabia Saudí, en la que prima la resistencia, la habilidad y por supuesto la mentalidad: "Creo que después de la caída me coloqué la zona del hombro, donde me había hecho daño antes". Tosha Schareinacompitió la mayor parte del torneo con una fractura de clavícula y visitaba La Revuelta tras haber quedado segundo, por detrás del australiano Daniel Sanders, que aguantando el tiempo en la etapa final logró frenar la ambición del piloto de 30 años. Schareina estuvo a punto de convertirse con Honda en el primer español en ganar en la categoría de motos una década después.

"Como somos 'masocas' seguimos yendo todos los años", Schareina no dudaba en emplear su naturalidad y el sentido del humor para conectar con el programa de TVE. Solo cuatro participaciones, y el piloto ya pudo tener el lujo de levantar el trofeo Touareg en pleno prime time y ante todo el público del Teatro Príncipe de Gran Vía. Una historia de vida que en sí es una aventura, en la que Broncano quiso puntualizar (por qué no) en las preguntas clásicas para el piloto. "Entre 100.000 y 300.000 euros", aludía a su dinero, mientras que en las relaciones sexuales del último mes solo pudo ofrecer una anécdota divertida: "Dormimos en campers cada dos personas del equipo, y me tocó con mi compañero chileno, no me daba mucha confianza".

Los días en el desierto para Tosha Schareina: "Nos levantamos a las 3 de la mañana y hacemos 500 kilómetros por mitad de la nada"

"No ves a nadie en 10 horas", confesaba los detalles deportivos de su vida en el Dakar el invitado de Broncano. Para Tosha Schareina, había sido su mejor experiencia y a la vez la más dura desde que debutó en el Dakar allá por el 2021, con un decimotercer puesto global con su KTM 450 Rally Replica, un resultado que repitió dos años después con la misma moto. "Solo la parte de dunas es como España entera", comentaba el valenciano.

Tosha hablaba de la "esencia" del Dakar a la hora de continuar la tradición de supervivencia de convivir con las emociones del desierto durmiendo en tiendas de campaña. Durante una de las etapas, tuvo la suerte de descansar junto a un dos veces campeón del mundo y dos veces campeón nacional en Rally: "He dormido en el suelo con Carlos Sainz". Broncano no se lo podía creer, y Tosha insistía en el espíritu social del Dakar: "Le ves comiendo en el suelo junto a todos y con su saco de dormir".

"Hay gente local que no saben ni lo que somos". Una de las experiencias más bonitas para la medalla de plata del último Dakar consiste en atravesar el siempre suscitante desierto y encontrarse a "bereberes" que no son conscientes de la existencia de la competición, pero que comparten el contacto total con la zona, al igual que los pilotos: "Se ilusionan cuando nos ven, van con sus camellos y nos saludan".

"1000 kilómetros al día, yo no me esperaba tanto, si eso 200", alucinaba con el respeto en su rostro el presentador andaluz del programa, mientras su invitado especificaba el reparto de la etapa mientras corre junto a su equipo: "Nos levantamos a las 3 de la mañana y hacemos 500 kilómetros por mitad de la nada. Después hacemos los otros 500 de especial". Antes de marcharse, el temple y aplomo de un seguro Schareina concluía con una reflexión: "Cuando te caes de la moto no te acuerdas de levantarte, solo de ir a la moto".