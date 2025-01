Javier, de 'Los Pecos', narra en 'El Hormiguero' su momento más cercano a la muerte: "Me salvó la vida nuestro manager"

"Si me lo hubieran dicho hace tres meses no me lo hubiera creído", comentaba un emocionado Javier Herrero, junto a la presencia de su hermano y compañero de escenario, Pedro Herrero. Ambos, después de estar 12 años separados, vuelven a unir fuerzas para volver a los mejores tiempos de temas como Cada día, Háblame de ti o Acordes.

'Los Pecos' acudían al plató de televisión de El Hormigueropara promocionar su regreso a los conciertos en directo y los escenarios, y es que la gira Dos voces y una historia reunirá a todos los fans del histórico dúo del pop en España durante las décadas de los 70 y 80, en una gira nacional que empezará en Madrid este 23 de marzo y terminará en Barcelona el 26 de octubre.

"Empezamos con quince fechas y ya llevamos treinta y tantos conciertos", daba el dato un orgulloso Pedro, ante las preguntas personales de Pablo Motos. Apelando a los sentimientos, el tándem musical respondía con gusto, guasa y sinceridad: "La verdad es que no me acuerdo de las letras. Las escribí con quince o dieciséis años y la memoria ya me empieza a fallar".

Javier Herrero casi muere en un concierto: "Me pasó toda la vida por delante"

"Es 'Pecos', porque 'Los Pecos' suena como a insulto", comentaba de nuevo Pedro, el mayor de los dos hermanos, "a nosotros nos horrorizaba al principio, ahora ya no", aportaba el menor, Javier. La entrevista, similar a una conversación de a pie, estuvo marcada por el pasado, pero también por el futuro: "¿Vais a hacer canciones nuevas?", preguntaba el presentador del programa de las hormigas. "Me encantaría hacer un penúltimo disco con nuestras voces maduras", daba la exclusiva en prime time Pedro Herrero.

Sobre las curiosidades más grandes vividas durante su etapa de éxito total, ambos coincidían en las extrañas situaciones que vivieron durante su constante vivencia en los escenarios de toda España. "¿Cómo os sacaban de los conciertos para evitar a la muchedumbre?", preguntaba Motos a sus invitados, que no dudaron en contar su experiencia 'a lo Beatles': "Coches de bomberos, maleteros, etc."

La charla se puso seria solo durante un instante, y es que el propio Javier Herrero vivió "una sensación horrorosa" tras casi morir en uno de sus conciertos. La lluvia acechaba la actuación y Javier cometió un gran error: "Me agarré a una torre de cableado eléctrico y me quedé ahí pegado. Me pasó toda la vida por delante". Su rescate pasó por las manos de su mánager, que le salvó la vida al ver todo lo ocurrido. "Casi mueres electrocutado", confirmaba el peligro del que hubiera sido un dramático final para la pareja musical nacida en Madrid.