Muere a los 39 años el actor español Francisco San Martín ('Days of our Lives')

El actor español Francisco San Martín fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles el pasado día 16 de enero, aunque la noticia no ha trascendido hasta esta misma semana. El intérprete mallorquín, conocido por interpretar el papel de Darío Hernández en 'Days of our lives' o por su participación en 'Jane the Virgin', ha perdido la vida a los 39 años de edad. La oficina forense del condado de Los Ángeles ha desvelado que la causa de la muerte fue el suicidio.

El actor nació en Mallorca en 1985, aunque pasó casi toda su infancia en el estado estadounidense de Montana. Tras regresar a España para pasar su adolescencia, San Martín partió de nuevo rumbo a Estados Unidos a los 25 años. Fue allí donde desarrolló su carrera como modelo y actor.

Su papel en la telenovela 'Days of Our Lives' marcó su carrera

El trabajo de mayor relevancia que protagonizó fue el papel de Darío Hernández en la telenovela estadounidense Days of Our Lives. La serie fue todo un éxito en la NBC, que llegó a emitir 59 capítulos entre 2010 y 2011. Su interpretación de Fabián Regalo del Cielo en la sitcom Jane the Virgin fue otro hito en su carrera actoral. En esta producción dejó momentos memorables junto a Gina Rodríguez, en un fenómeno de masas que alcanzó los 100 episodios, repartidos en cinco temporadas. También intervino en Belleza y poder (The Bold and the Beautiful) y apareció en Detrás del candelabro, filme protagonizado por Michael Douglas y Matt Damon.

Además de trabajar en estas series y en pequeñas producciones españolas, San Martín participó en obras de teatro y posó como modelo en varias marcas de moda. En los últimos meses, se había mantenido ausente en redes sociales. De hecho, su última publicación se remontaba al mes de septiembre, en un post que recordaba algunos momentos vividos ese mismo verano.