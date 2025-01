Josep Pedrerol en 'El Hormiguero' sobre el mejor entrenador del mundo: "Guardiola y Mourinho son en el fondo muy parecidos"

Vuelve la rutina del inicio de semana, y con ello el regreso de una nueva etapa en la carrera de fondo por las audiencias para este 2025 entre La Revuelta y El Hormiguero. Para el programa de las hormigas en Antena 3, Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito de Jugones' y referencia televisiva del periodismo deportivo. En el caso del espacio de La 1, Joan Pradells y Fariba Sheikhan, los protagonistas de la noche en el Teatro Príncipe de Gran Vía.

La actualidad deportiva y los detalles desconocidos de la vida diaria de Pedrerol fueron los temas principales de una conversación en la que el presentador también del programa 'Jugones' fue sincero con las preguntas de Pablo Motos. "¿Tú que tal llevas las críticas?", aludía el presentador del programa de Antena 3 a una constante del día a día carismático periodista, que entre otras apreciaciones, muchas veces se la ha tildado de "madridista", a pesar de que él comentó en uno de los 'chiringuitos' que su equipo era el F.C. Barcelona. "Yo ya no leo nada de eso. Estamos en un punto de toxicidad bastante salvaje y ya no discernimos lo que es verdad de lo que no, solo vemos y oímos lo que queremos ver y escuchar", contestaba contundente sobre los comentarios que recibía él y su programa en redes sociales. "Nos hacen perdernos tantas cosas que hay que cambiar eso".

Sobre el disfrute de su tiempo libre, Pedrerol no sorprendió a nadie: "Veo fútbol, claro". Pero no fue la única reflexión al respecto sobre el que considera un deporte "imbatible", con el que fue bastante sentimental: "El fútbol es de los aficionados que lo mantienen y lo viven, no de los directivos ni de los futbolistas". Muchos de los detractores del 'El Chiringuito de Jugones' también aluden a sensacionalismo y poca seriedad en un programa de actualidad deportiva que muchos ven como un reality. Motos preguntó acerca de esa posible realidad a su invitado: "No hay guion ninguno. Todos tenemos buena relación, pero todo lo que pasa es de verdad. Yo dejo claro a todos que esto es un partido de fútbol, cuando acaba el programa se acabaron los enfados y los malos rollos".

Pedrerol defiende a Carlo Ancelotti tras los rumores de su salida a final de temporada: "Para mí es el mejor entrenador del mundo"

Onda Cero, a través de su programa nocturno Radio Estadio, informaba de que Carlo Ancelotti habría tomado la decisión de marcharse a final de temporada del Real Madrid, pasara lo que pasara. La exclusiva del periodista Edu Pidal sacudió la actualidad deportiva, aunque ya el propio entrenador italiano del club blanco había advertido con algún toque de atención en rueda de prensa, el último después de la victoria este domingo ante Las Palmas: "He oído que jugamos muy mal y vamos líderes".

A pesar de tener el sextete aún a tiro, las derrotas abultadas contra el F.C. Barcelona en Liga y Supercopa de España (0-4 y 2-5 respectivamente) pusieron en duda el trabajo esta temporada del laureado míster, una situación a lo que el propio Pedrerol quiso añadir su grano de arena: "No le van a echar, por lo menos esta temporada, como él dice. Para mí es el mejor entrenador del mundo".

La flor a Ancelotti vino acompañada de un improvisado ranking de entrenadores, en el que Pedrerol realizó una llamativa comparación entre dos conocidos managers, que han sido eternos rivales en el pasado en España: "El segundo mejor sería Mourinho y el tercero Guardiola. Mourinho es un estudioso del fútbol, lo sabe absolutamente todo de su equipo, lo prepara todo a conciencia. Guardiola tiene otro estilo, pero en el fondo son muy parecidos".