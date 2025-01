El culturista Joan Pradells desvela el extraño alimento que ha dejado de consumir para cuidar su dieta: "Llevaba toda la vida comiendo"

El tercer lunes de enero, el popular culturista Joan Pradells visitó a David Broncano en una nueva entrega de La Revuelta. A sus 29 años, el deportista congrega más dos millones de seguidores, diversificados en sus perfiles de Instagram, TikTok y YouTube. El valenciano ha visitado el plató de La Revuelta en su primer día de la preparación para Mr. Olympia, donde competirá en la categoría open.

El que es uno de los culturistas más populares en España ha contado en La Revuelta que, tras varios años practicando rugby y powerlifting, a finales del 2021 empezó a dedicarse al culturismo, una disciplina en la que compite profesionalmente bajo la Federación Internacional de Fisicoculturismo. El influencer lleva cerca de ocho años subiendo contenido de manera casi diaria a sus redes sociales, donde tiene una comunidad que sobrepasa los dos millones de seguidores.

Al hablar de su dieta, ha desvelado que suele ingerir habitualmente alrededor de 5.000 kilocalorías diarias, llegando a superar las 6.000 en la fase de volumen y reduciendo por debajo de los 4.000 en definición. El arroz y el pollo son sus mejores aliados, pero, igual que tiene en mente los alimentos que le ayudan a construir su físico, también ha desvelado aquel que ha dejado de consumir de inmediato para cuidar su dieta.

¿Qué alimento no consume Joan Pradells?

La suplementación es clave para favorecer la progresión corporal de Joan Pradells, por eso acompaña su alimentación de numerosas pastillas para llegar a su punto álgido de camino a la máxima competición de culturismo, Mr. Olympia. Igual que el deportista da máxima prioridad a la carne de pollo, ha desvelado en La Revuelta que el alimento que ya no está tomando es la carne de potro, una carne peculiar que logró captar la atención de Broncano lo suficiente para volver a sacar el tema.

"Ya no tomo potro, he dejado de comer caballo, ahora como ternera. Llevaba toda la vida comiendo potro como carne principal, pero he cambiado a ternera, salmón, pollo...", admitía en su conversación con Broncano, alegando que se había cansado de la carne de caballo. Ahora, el culturista no descarta probar carnes de los animales menos esperados si ello le garantiza un mejor rendimiento deportivo: "Si me pusieran cebra y me dicen que va bien para el entreno, pues le metemos", argumentaba sin dudar.