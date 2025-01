Grison se luce en 'La Revuelta' con un divertido comentario sobre la suegra de Joan Pradells: "Abridle el micro a Ana..."

Vuelve la rutina del inicio de semana, y con ello el regreso de una nueva etapa en la carrera de fondo por las audiencias para este 2025 entre La Revuelta y El Hormiguero. Para el programa de las hormigas en Antena 3, Josep Prederol, presentador de 'El Chiringuito de Jugones' y referencia televisiva del periodismo deportivo. En el caso del espacio de La 1, fue Joan Pradells y Fariba Sheikhan los protagonistas de la noche en el Teatro Príncipe de Gran Vía.

Además del habitual surrealismo traido por el público, y la sección siempre sorprendente de Jorge Ponce, el programa dirigido por David Broncano destacó por su humor espontáneo. El culturista valenciano se veía de nuevo las caras con el presentador de las últimas campanadas para TVE, después del 24 de abril del año pasado enLa Resistencia. La promoción de su nueva marca de ropa PBS, además de las expectativas de cara a la nueva competición en categoría de Open, han servido como pretexto perfecto de visita para un Pradells que se le puede considerar influencer, al llevar ya ocho años publicando contenido en redes sociales como YouTube.

130 kilos con 28 años. Joan Pradells se quitaría la camiseta en un momento del programa que quedará en la retina de todos los espectadores. "Esto es el antebrazo. No es que al bíceps le haya salido un chiquillo", comentaba un irónico pero impresionado Broncano ante el físico imponente de su invitado. Durante el programa, las bromas con el ejercicio físico y el cuerpo de Pradells fueron una constante.

El mayor problema de ser culturista para Pradells: "Talla 3XL"

"La talla más grande del ZARA no te vale...", exponía una díficil realidad Broncano, y es que a raíz del regalo de una de las camisetas de talla especial de la nueva marca de Pradells, el presentador quiso indagar en la gestión del día a día del valenciano en aspectos como la elección de la ropa. Ya el propio Pradells destacaba en plataformas digitales que suele ingerir habitualmente alrededor de 5.000 kilocalorías diarias, llegando a superar las 6.000 en la fase de volumen y reduciendo por debajo de los 4.000 en la etapa de definición.

"Una 3XL de culturista , que para ti es una XS", insistía con curiosidad el presentador. "El otro día mi suegra me compró un pijama de Batman, que es algo que cuesta mucho de encontrar, y al no venirme tuvo que coserme el logo en el pecho a raíz de otro pijama". Para Pradells, el mayor problema de ser culturista es adaptarse a la normalidad más básica, y uno de esos contextos no podía ser otro que la accesibilidad a las prendas.

Grison a la suegra de Pradells: "No será...Ana-Bolizante"

"¿Esta aquí la suegra?", consultaba Broncano a la grada. Finalmente, Ana, madre de Marta, la novia de Joan Pradells, cogía el micrófono. "Abridle el micro a Ana, que quiero hablar con ella a ver que opina de Joan", insistía Broncano. Fue entonces cuando Grison, que siempre suele meter arriesgados comentarios en medio de las conversaciones, no dudó en demostrar su gran ingenio y capacidad de improvisación: "Ana, de apellido Bolizante (Anabolizante)". Pradells se tuvo que agachar para contener una carcajada que fue generalizada.