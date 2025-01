Última hora sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: la hija de Anabel Pantoja mejora lentamente tras su ingreso hospitalario

Isa Pi se sienta en 'Vamos a ver' y habla sobre el reencuentro con Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Isa Pi se sentaba, por primera vez desde el ingreso de Alma, en el plató de 'Vamos a ver', queriendo agradecer los mensajes de cariño y ánimo que han recibido tanto ella como su prima en los últimos días, destacando el respeto que la prensa ha tenido con ella al no preguntarle en ningún momento qué le ocurre a la pequeña Alma. "Me habéis mandado ánimo, fuerza, y gracias por no ponerme en ese compromiso. Me habéis trasladado cariño para hacérselo llegar a Anabel que lo necesita mucho" ha expresado. Aunque no ha hecho mención a cómo fue su reencuentro con Kiko en el hospital, ni a la presencia incansable de Isabel Pantoja en la isla para estar al lado de su sobrina en este durísimo trance, sí ha dejado claro que "en esos momentos nadie sobraba". "La gente de fuera de Canarias que ha ido era necesario, y da igual si te sacan, si no te sacan... porque al final estás haciendo algo bueno, con cariño, con el corazón" ha añadido, reconociendo que a pesar de que son "momentos muy duros" tiene una "parte positiva" que es el amor que están recibiendo su prima y David durante el ingreso de su pequeña.