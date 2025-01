Última hora sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: la tonadillera reaparece y confirma que está siendo uno de los mayores apoyos de su sobrina

Merchi, sobrepasada con la presión mediática una semana después del ingreso de Alma

Al pie del cañón al lado de su hija Anabel Pantoja y del novio de la influencer, David Rodríguez, Merchi Bernal no se separa de la pareja desde que su pequeña Alma fue ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el pasado 12 de enero. Discreta ante las cámaras aunque no puede ocultar su preocupación, la exmujer de Bernardo Pantoja esquiva con educación y entereza las preguntas de los numerosos medios de comunicación apostados a las puertas del hospital, respetando los deseos de su hija de no revelar ningún detalle sobre el estado de su bebé. Sin embargo, este jueves el cansancio le ha pasado factura y, a su llegada para visitar a su nieta con varias bolsas con cosas para Anabel y David -que no han salido del hospital desde hace una semana- se ha mostrado muy molesta con la presión mediática. Haciendo aspavientos, Merchi no ha dudado en pedir ayuda al vigilante de seguridad del centro médico para que la prensa no pueda acercarse tanto al lugar.