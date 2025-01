Última hora sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: la sobrina de la tonadillera rompe su silencio tras el ingreso de Alma

La controvertida crítica de José Manuel Parada a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está viviendo los días más complicados y dolorosos de su vida. Su hija Alma, de mes y medio, fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el viernes pasado y, aunque su pronóstico es reservado y no ha trascendido públicamente por expreso deseo de la influencer y de su pareja, David Rodríguez, la preocupación es máxima por el estado de salud de la pequeña. Una postura de mantener cualquier información sobre su niña en la más estricta intimidad que José Manuel Parada no ha dudado en criticar sin pelos en la lengua. El colaborador ha comparado la actitud de la sobrina de Isabel Pantoja ante al delicado trance que está viviendo su bebé con la enfermedad de Raphael, que tras diez días ingresado hacía público que padece un linfoma cerebral: "Contrasta un poco tanto silencio con la enfermedad de un artista tan importante como Raphael. Pues Raphael dijo 'vamos a contar las cosas como son' y se llevó muy bien con la prensa". "Venimos de una claridad informativa y esto es oscuridad absoluta, que la Pantoja está allí pero no sabemos cómo, cuándo y dónde, que se han ido los hijos pero en fin que nadie los ve..." ha añadido demoledor, dejando claro que Anabel debería hacer público qué le sucede a su pequeña Alma.