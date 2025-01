Pablo López, el invitado de 'El Hormiguero' que "se cambió de casa por culpa de Pablo Motos"

El Hormiguero siempre acostumbra a anunciar a los invitados que tendrá a lo largo de la semana. Todo lo contrario que su competidor directo, La Revuelta, que siempre se guarda esa carta al jugar con la sorpresa en todo momento. Desde que el programa de TVE irrumpió con fuerza en el access prime time, hasta ahora dominado por el espacio televisivo de las hormigas, el pasado 9 de septiembre de 2024, la batalla por las audiencias nunca ha estado más ajustada.

El informe de revisión de Barlovento Comunicación lanzado el pasado 20 de diciembre dio los datos que todos los amantes de la televisión estaban esperando: los de David Broncano alcanzaron los 28,9 millones de espectadores únicos totales, mientras que los de Pablo Motos, 26,7 millones. Uno de los múltiples registros estadísticos que demuestran el balance total de una pugna que incluso llegó a alcanzar el plano social y político después de las "malas artes" denunciadas por el presentador andaluz tras arrebatarle en el último momento Motos al campeón de MotoGP, Jorge Martín.

La polémica ha sido una constante común en ambos programas, y eso deriva en muchas ocasiones de las declaraciones de los invitados. Este 16 de enero, llegará al plató de Antena 3 el cantante malagueño Pablo López, que ha venido en más oportunidades. Un curioso conflicto con Pablo Motos provocó que Motos fuera criticado en su momento.

El comentario de Motos sobre las fiestas de Pablo López que obligó al cantante a marcharse de su casa: "Abogados incluidos"

Para comprender lo sucedido tenemos que remontarnos a un programa pasado, el 10 de septiembre de 2019. Pablo López, que estaba teniendo una charla amena y divertida con Motos, se vio en una encrucijada al salir el tema de sus famosas fiestas organizadas en su casa. "Tengo pendiente aún ir a una de tus fiestas", vacilaba a su invitado.

Para salir del paso de la mejor forma posible, el andaluz restó importancia al tema con humor: "No son fiestas. Mis amigos vienen a casa directamente. Son ellos quienes hacen la fiesta y, a lo mejor, yo estoy viendo algo en Netflix". Para cuidar la relación y encargarse de que todo quedara en anécdota, el cantante habló de sus vecinos: "Se han quejado muy pocas veces para el ruido que hacía".

El tiempo pasó, y Pablo López regresó a El Hormiguero, ya en 2022, el 13 de diciembre. Fue entonces cuando la cicatriz se volvió a abrir cuando el propio Motos contó las consecuencias de aquella conversación pasada: "Tú te cambiaste de casa por mi culpa… Bueno, o gracias a mí". Pablo López explicó que a los caseros no les sentó nada bien lo hablado en el programa, y que eso provocó un conflicto legal con el artista: "Recién firmado un contrato de alquiler, me vinieron los dueños de la casa, en la que ya no estoy, y me hicieron una cláusula por culpa de un programa de El hormiguero, con abogados incluidos".

Veremos si vuelve a ser esta noche tema de conversación el encontronazo de López con sus antiguos vecinos, y es que tal y como aclararon en el anterior programa, "se cambió de casa por culpa de Pablo Motos".