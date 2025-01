El dilema musical de Juan Floristán, el "genio del piano", con Johann Sebastian Bach en 'La Revuelta': "Quien diga que no le gusta es un imbécil”

" 'Remolachita' tocaría el cajón que da gusto", bromeaba un espontáneo y natural Juan Pérez Floristán sobre Ludwig Van Beethoven y la traducción de su famoso apellido al español. David Broncano se deshacía en elogios ante un invitado sin duda especial, "uno de los mejores pianistas del mundo" que rompe todo estereotipo ligado a la solemnidad y seriedad que se le presupone a un maestro de teclas.

La Revuelta regresaba este miércoles 15 de enero con el horario de nuevo desplazado por el fútbol, está vez por la retransmisión del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Elche y el Atlético de Madrid. La pugna por las audiencias, por tanto, entre Motos y el presentador andaluz tuvo un break extraño. Sin embargo, el propio Floristán se encargó de devolver a la conversación el duelo televisivo entre TVE y Antena 3, aunque con un regalo elegante acompañado de un mensaje conciliador. 'Xabale, no pegarse', ilustraba la sudadera negra que el artista otorgó al jienense: "Hay mucho prime time que repartir, no os peguéis".

"¿Para qué me habéis invitado? ¿De qué vamos a hablar?”, la guasa sobresalía junto a su sencillez. El sentido andaluz y la fácil palabra de Floristán convirtió la entrevista en una divertida y amena charla, en la que la música clásica estuvo presente. Uno de los nombres que salió a debate fue el de Johann Sebastian Bach, compositor alemán de los mejores de la historia de la música. Floristán reflexionó sobre él, a sabiendas de que sus estudios en Berlín donde se formó bajo la tutela de Eldar Nebolsin, premiado y reconocido pianista uzbeco, le llevó a impulsar su carrera musical logrando premios internacionales como el Concurso Internacional de Piano Paloma O'Shea en 2015 o el Arthur Rubinstein en 2021.

Floristán defiende a Bach a pesar de no conectar con él: "Rezo para que me llegue el momento"

"El único artista de la historia que ha hecho bien todo en su carrera es Bach", lanzaba Broncano la opinión de uno de sus amigos, "y es que nunca ha fallado". Floristán comenzó a argumentar su retrato artístico del autor del Concierto Nº1 de Brandemburgo: "No solo no tiene nada malo, sino que tiene mucha música. Finalmente, Floristán quiso dar vida a los pensamientos de Bach interpretando Sarabande, una obra que "no tocaba desde hace 13 años".

Tras sonar la emocionante melodía en el Teatro Príncipe Gran Vía, Floristán volvió a la carga con la sensación que le transmitía el germano: "Que gusto da, pero no me encanta". Sorprendido Broncano, quiso tirar del hilo a su invitado, que quiso justificar su respuesta: "Quien diga que no le gusta es un imbécil”. Proseguía: "Rezo para que me llegue el momento de conectar con él. Siento envidia de no participar en esa alegría". Al concluir el debate, Floristán dejó una curiosa expresión que desató la carcajada del público presente, "es PEC Bach", donde hacia referencia al término moderno que reunía las siglas de 'Por el culo'.

El sevillano, que si que había conectado con el sentido del programa, cerró finalmente la entrevista con una nueva actuación en directo, esta vez las manos de artista de Floristán y su "amigo" el piano interpretaron la Danza del gaucho matrero.