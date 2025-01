La metáfora del primo de Yerai Cortés en 'La Revuelta' que desató las risas de Broncano y C Tangana: "Os prometo que volveré a follar"

"Mis padres llevan 20 años separados y 20 años sin hablarse", contaba el "nudo" de su historia familiar un reflexivo Yerai Cortés. El artista flamenco es el protagonista del proyecto creativo de un C Tangana que ahora prefiere ser artista fuera de los focos musicales: "En el cartel pone Antón Álvarez, tu verdadero nombre". El documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés rompió todos los esquemas desde su estreno el 20 de diciembre en España. Dos nominaciones a los Premios Goya y su paso por el Festival de San Sebastián corroboran el sentimiento de una película en la que 'Pucho' no ha sentido el miedo a perderse en la innovación del debut del 'director novato'.

La Revuelta acogía al tándem en su habitual sofá, y David Broncano, que antes de final de año ya tuvo su protagonismo con el autor de El Madrileño en la propia capital al salir los dos en un video de redes sociales, admitía como en pocas ocasiones, que "había visto la película antes de la entrevista". Un gesto ligado a su extraña declaración antes de comenzar la charla: "Ver la película es de las peores ideas que he tenido". La justificación del comentario fue emotiva: "La película me ha encantado, pero con lo intensa que es y como te expones (a Yerai) ahora como cuento gilipolleces yo aquí".

Mariano, primo de Yerai Cortés: "Se folla a la guitarra"

La mayor parte de la entrevista, C Tangana se mantuvo en el segundo plano esperado para un director y Yerai Cortés adquirió el gran altavoz de la conversación, tal y como ocurre en el propio largometraje. Magnético y con la paz mental que se le presupone a un guitarrista flamenco, Yerai describió una de las partes más importantes de la película: la influencia de su música en la relación de sus padres. Sin embargo, no fue al final de la charla, cuando un familiar de Yerai, que sale en el propio documental, rompió el tono solemne y apreciativo de las palabras de los invitados para traer el habitual humor al programa. "Yo aunque quiera, no puedo", hablaba Yerai sobre su falta de sexo por su insistencia en ir al gimnasio.

"Está mi primo Mariano ahí, que sale en la película", llamaba la atención Yerai mientras señalaba a la grada del Teatro Príncipe Gran Vía. "Excelente participación", felicitaba Broncano al familiar del guitarrista. "Le conozco desde pequeño prácticamente, un máquina", tiraba piropos sin parar el primo de Yerai Cortés, que fue consultado por el propio Broncano para que definiera con un comentario la virtud musical del protagonista del film de Tangana.

La respuesta estuvo lejos de dejar a nadie indiferente: "Se folla a la guitarra". Las carcajadas invadieron el escenario, y el propio Yerai Cortés admitió que no había tenido prácticamente relaciones sexuales: "Ahora estoy regular, pero prometo que volveré a follar".