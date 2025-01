Última hora sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: la abuela de Alma desvela lo que le ocurre a la pequeña

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, manda un emotivo mensaje a Anabel Pantoja

Jessica Bueno se ha pronunciado sobre el complicado momento que atraviesa Anabel Pantoja por el ingreso hospitalario de su hija Alma con apenas mes y medio de vida: "Es un tema muy delicado y solo espero que tanto ella como su pequeña estén bien". Es que no sé tampoco qué ha pasado, entonces estaremos a la espera de ellos" ha añadido, reconociendo que no tiene más información de lo que han transmitido los medios de comunicación en los últimos días. Jessica ha confesado que "a ninguna madre le gustaría estar en su lugar" y no ha dudado en mandar a la influencer "muchísimo ánimo" y fuerza en este delicado trance en el que la preocupación por su bebé es máxima.