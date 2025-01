Anabel e Isabel Pantoja, unidas en los momentos delicados y acompañando a la pequeña Alma: "La salud de una persona es íntima"

La atención mediática está puesta sobre la familia de los Pantoja. El ingreso repentino de Alma, la pequeña hija de Anabel Pantoja, en la UCI del Hospital Maternal de Gran Canaria ha puesto sobre aviso a todos, después de conocerse que el 8 de enero empezaron los problemas para la allegada de la pareja Anabel y David Rodríguez, el 9 empeoró todo y el 10 el hospital actuó de emergencia, notificando al círculo cercano el problema de salud.

La tía de Isabel Pantoja siempre ha sido una personalidad activa en sus redes sociales, y desde entonces se ha puesto freno a sus cuentas para centrarse en lo verdaderamente importante. Las novedades alrededor del estado de salud de Alma pasa por la última actualización de los médicos ayer a las 12h, donde mantuvieron el sentido de la privacidad demandado en casos de extrema cautela como los ligados a la UCI, y solo informaron públicamente de que sería un proceso que "la situación se va a prolongar durante días".

El apoyo a Anabel ha sido incondicional, dejando de lado en el caso de 'los Pantoja' todos los roces que les han mantenido a cierta distancia por tiempo y priorizando el darle fuerza a la mujer de 38 años. Belén Esteban, Raquel Bollo, Susana Bicho, Antonio Abad, Miquel Rodríguez o Amor Romeira han sido las personalidades más relevantes que han viajado a Canarias a mostrar su apoyo a Anabel. También su exmarido, Omar Sánchez, que ha querido mantener al margen las tensiones con ella para rezar por Alma.

Mismo caso, misma respuesta: Anabel Pantoja se mostró unida con Isabel Pantoja cuando ingresó el año pasado

Isabel Pantoja, siempre llamada por el foco público, ha querido desde un primer momento alejarse de toda atención mediática. "No quiere ser la protagonista", advertían los periodistas informados del caso Alma. Un respeto total que también es mutuo, y es que Anabel Pantoja ya en su día protegió a su tía de la presión social cuando estuvo ingresada de gravedad.

Nos tenemos que retomar al 5 de julio de 2024, un día marcado negativamente para la familia de los Pantoja, y es que Isabel tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital de Córdoba. El suceso tiene algunos parecidos con el de Alma, y es que la familia, unida también, mantuvo la discreción hasta que se produjo finalmente el alta de Isabel. La cancelación de todos sus conciertos provocó una avalancha pública, que puso la atención en el estado de salud de Isabel.

En el caso de Isabel, no ha dado ninguna declaración con el ingreso de Alma. Pero para Anabel, el silencio no fue una opción y cuando su tía estuvo ingresada desató su enfado contra los medios de comunicación: "Es un tema delicado. Cada persona tendrá que hablar de lo que le pase a cada persona, no yo".

Su reflexión posterior es actualmente recordada por gran parte del público, y es que a pesar de siempre estar rodeadas de la polémica, Anabel e Isabel siempre han estado unidas en los momentos delicados: "La salud de una persona es íntima, no es mía. ¿De mi embarazo quién te habla? Yo, ¿no? Pues ya está. Es que yo no te puedo responder eso".