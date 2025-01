Última hora sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: los médicos se reunirán este martes con los padres de Alma para hablar de su evolución

Antonio Rossi desvela los últimos detalles de la evolución médica de Alma, hija de Anabel Pantoja: "Desde el domingo no hay una mejora clara"

Ha sido Antonio Rossi el que ha desvelado los últimos avances de la hija de Anabel hasta día de hoy, antes de conocer la información del segundo parte médico para la familia. "Desde el domingo no hay una mejora clara, pero tampoco un empeoramiento específico, por lo que hay es una calma tensa", explicaba. "Probablemente esto va para largo y hay que esperar y ver la evolución", ha sentenciado el periodista. Afortunadamente, también esclarecía que "las circunstancias del viernes no son las mismas que ahora, porque está todo algo más controlado". "Desde el domingo no hay una mejora clara", contaba, "pero tampoco un empeoramiento específico". Según el colaborador, la calma es tensa, principalmente porque la situación se alargará en el tiempo y habrá que esperar durante el resto de la semana para monitorizar la evolución del caso.